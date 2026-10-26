23 млрд. евро и стигаме с кола и влак до съседните държави и цяла Европа (Графика)

От 53 проекта в него 25 са приоритетни и с голяма степен на готовност

Тръгвате с влак от Александруполис, за да стигнете до Букурещ, със скорост 160 км в час. Това би отнело между 4-5 часа, по-малко от времето от София до Варна. Друг маршрут - от Солун през Кулата до Видин и през Дунав мост 2, а след това към цяла Европа. Или пък още три моста на Дунав и скоростно преминаване на Стара планина с тунел - бързо и удобно.

Звучи невероятно и чак невъзможно, защото

изолираността между балканските държави все още е реалност

Едва в последните години се забелязват усилия на някои държави да направят свързаността възможна.

Общият интерес, включително европейският, е да се осигурят жп линии, пътища и водни маршрути, които да са алтернатива на засегнатите от военните конфликти в Украйна и Иран. Защото, ако се осъществят плановете за Средния коридор - от Китай през Казахстан и България към Европа, и за транспортна ос от Близкия изток, Балканите рискуват да се превърнат в тясно място по тези маршрути.

Колкото и да сме недоволни от българските железници и ниските скорости по релсите, отвъд границите ни положението често е още по-лошо. Жп линията от Солун към Кулата все още не е електрифицирана и е на етап проучване. От Александруполис до българската граница при Свиленград няма движение на влакове. Връзката от България към Сърбия също е бавна, макар че двете държави работят по модернизацията на железниците си. Мостът при Видин води към неелектрифицирана линия, а при Русе също не могат да се движат електрически влакове. Няма и железопътна връзка между България и Северна Македония, въпреки че тя би трябвало да е част от Коридор 8.

Единственото направление с реално развитие е през Турция, която изгражда високоскоростна железница към българската граница. България предвижда удвояване на трасето от Свиленград до Пловдив, нова линия от Лесово към Ямбол и модернизация на релсите от София до сръбската граница.

Има раздвижване на Балканите

и желание за ускорение с хоризонт 2034 г.

На 29 септември в Брюксел бе подписан план за действие между България, Гърция и Румъния. Така трите държави преминават от меморандум за разбирателство и политически намерения към конкретни трансгранични инфраструктурни проекти по коридора “Черно море – Егейско море”. Подписи сложиха министрите на транспорта на България и Гърция Георги Пеев и Христос Димас, държавният секретар по транспорта на Румъния Йонел Скриоштяну, еврокомисарят Апостолос Дзидзикостас, координаторите на европейските транспортни коридори Марио Мауро и Маргарида Маркеш, както и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Робърт де Гроот. Пишем имената не заради протокол, а да се знае кои хора са поели ангажименти.

Планът включва 53 проекта, от които 25 са определени като ключови и с висока степен на готовност. За тях са посочени срокове, необходимите средства и наличното финансиране. Обхванати са критичните транспортни връзки по европейския коридор “Балтийско море – Черно море – Егейско море” (BBA) между Гърция, България и Румъния. Те са организирани в три основни оси север - юг.

Централната ос свързва Североизточна Гърция и Централна България през Орменио – Свиленград и от Солун и Александруполис към Русе, Гюргево и Букурещ. Тя е важна и за връзките с Украйна и Молдова. Западната ос е маршрут от Северна Гърция към Югозападна България през Промахон – Кулата - София - Видин – Калафат, а оттам към Крайова и Букурещ в Румъния. Източната е от Александруполис през Свиленград и Стара Загора към Бургас и Варна, а оттам – с Констанца. Тя може да осигури алтернативен маршрут между пристанищата на Егейско и Черно море.

Заедно с река Дунав и връзката с коридора “Рейн – Дунав” тези направления трябва да изградят стратегическа основа за мултимодалния транспорт и интеграцията на региона в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Общата стойност на всички проекти е около 38,5 млрд. евро,

от които 20,03 млрд. евро са за българските участъци (виж графиката). За 25-те с най-висок приоритет са необходими 22,8 млрд. евро, като българският дял е 8,7 млрд. Водещо с висок приоритет и готовност е железопътното направление Александруполис - Свиленград - Димитровград - Пловдив - Стара Загора - Русе.

За българските участъци Любимец - Димитровград и Крумово, както и за проучванията на направлението Димитровград - Стара Загора - Русе са предвидени 325 млн. евро. За гръцкото направление са необходими над 900 млн. евро. Планът включва и железопътните направления Солун - София, Солун - Кавала - Александруполис, Александруполис - Свиленград - Русе/Гюргево, както и връзките с Бургас, Варна и Атина. Гърция ще се съсредоточи върху Солун - София през Промахон и Александруполис - Свиленград до 2029 г.

България планира до 2034 г. модернизация на участъците Радомир - Перник - София и София - Видин, оценена на над 1,76 млрд. евро, както и подходите към моста Видин - Калафат. Строителството на Радомир - Кулата е предвидено да започне през 2036 г. Модернизацията на направлението София - Видин-Калафат - Крайова е от значение за товарните превози, военната мобилност и икономическото развитие на региона. Сред пътните проекти Гърция планира да завърши вертикалната ос на магистрала “Егнатия” от Ксанти до българската граница. Целта е да се осигури връзка със Смолян и Рудозем. Предвижда се и развитие на пътя Кавала - Драма - Серес, който да е алтернативен маршрут към България през Промахон.

Основният български проект по западната ос е магистрала “Струма” в участъка Кресна - Крупник, разделен на две части по 23,6 км, както и последните 2 км до гръцката граница. В плана

са посочени по 913 млн. евро за двата участъка в дефилето

със срокове съответно 2031 и 2032 г. За последните 2 км до границата е записана 2030 г.

Сред проектите с висок приоритет е и магистралното направление Габрово - Велико Търново - Бяла - Русе. За участъка Русе - Бяла са осигурени 520 млн. евро. Обходът на Габрово е оценен на 237 млн. евро, участъкът Велико Търново - Бяла ще струва 1,8 млрд. евро, а Бяла - Русе – 1,02 млрд. евро.

В петата група, в която са бъдещи проекти, са 126 км магистрала Велико Търново - Николаево - автомагистрала “Марица”. Проучването на стойност 8,53 млн. евро трябва да приключи до 2029 г., а строителството е планирано за 2035 г.

Новият мост Русе - Гюргево е оценен на 1,569 млрд. евро

Проучването трябва да приключи до 2027 г., а строителството е планирано до 2032 г.

Предвижда се подобряване на корабоплаването по Дунав чрез проекта FAST Danube 2. Целта е да се осигури целогодишна плавателност чрез драгиране и модернизация на шлюзовите системи.

Най-после ще бъде електрифициран Дунав мост при Русе. Модернизацията на линията Букурещ - Гюргево вече е в ход, като за нея са осигурени 925 млн. евро, половината от които по Механизма за свързване на Европа. Предвидени са и дейности по участъка Русе - Стара Загора. Срокът и за двата проекта е 2030 г.

До 2029 г. трябва да приключат проучванията за още два моста над Дунав: при Силистра - Кълъраш и Никопол - Турну Мъгуреле.

Модернизацията на централната железопътна и пътна ос от Александруполис и Солун през Русе/Гюргево и Букурещ към Сирет и Унгени - към Молдова и Украйна, е определена като стратегически приоритет. Предвижда се изграждането на 222 км магистрален коридор между Румъния, Украйна и Молдова на стойност близо 5,6 млрд. евро, като вече са осигурени 4,2 млрд. евро.

Източната ос от Александруполис през Бургас и Варна до Констанца предстои да бъде подробно проучена. Използването ѝ зависи и от свързването със съществуващата железопътна линия към Варна и трасето през Добрич – Кардам и Меджидия към Дунав, което не е част от TEN-T.

Като стратегически важна за връзките север – юг е посочена и магистралата от Велико Търново към “Марица”, която би свързала Румъния, България, Гърция и съседните държави.

13 километра жп тунел под Стара планина остават за след 2037 г.

Сред по-дългосрочните проекти, записани в екшън плана, е железопътният възел София - Мездра с 13-километров тунел Столник – Мездра. Предвижда се и изграждането на западния обход Волуяк - Разменна - Батановци, за който са посочени инвестиции от 190 млн. и 400 млн. евро, както и 1 млрд. евро за тунела.

Проучванията трябва да приключат до 2032 г., а строителството е планирано до 2037 г. Това би било първото преминаване на Стара планина с железопътен тунел. Този маршрут ще позволи заобикаляне на Искърското дефиле и по-скоростно пътуване от София до Варна, както и по вертикала към Русе, а оттам към Букурещ. Другият жп маршрут от София към Букурещ е през моста при Видин.

Удвояването на железопътната линия Карнобат - Синдел е планирано за 2034 г. и е оценено на 587 млн. евро. До 2040 г. трябва да бъде удвоен и 75-километров участък от линията Пловдив – Бургас.

Сред пътните проекти, за които няма окончателно определен срок, е 97-километровата магистрала Русе – Разград с връзка към “Хемус”. Той е оценен на 468 млн. евро. Магистрала “Черно море”, която ще свърже не само Бургас и Варна, а ще се изгради от ръмънската до турската граница, е оценена на 2,93 млрд. евро и е планирана за 2035 г. Без определен срок остава изграждането на пътно направление от Варна през Кардам към Румъния.

Реализирането на тези проекти би могло да промени транспортната карта на Балканите. Но докато плановете не се превърнат в изградена инфраструктура, за регион остава рискът да бъде слабото звено по маршрутите, които свързват Европа и Азия.

