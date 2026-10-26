Принудителен сервиз за 97 000 луксозни Range Rover с вода в камерата за обратно виждане

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Jaguar Land Rover изтегля от пазара 93 997 автомобила Range Rover в САЩ, защото натрупването на вода може да повреди камерата за обратно виждане. Кампанията засяга моделните години 2022-2026, като подобно изтегляне е в сила и в Канада.

Проблемът е свързан със задната камера, която може да спре да предава изображение към екрана на автомобила.

Съществуващите дренажни отвори може да не отвеждат адекватно водата от зоната на камерата. Натрупването на вода може да причини повреда и загуба на картина.

NHTSA отбелязва, че неизправността ограничава видимостта зад колита и увеличава риска от сблъсък. Съответно, канадското известие описва картина, която може да изглежда проблематична или да липсва напълно.

Планираният ремонт включва допълнителни дренажни отвори в долната част на облицовката на задната врата.

Същевременно техници ще проверят камерата и ще я подменят, където е необходимо. Кампанията в САЩ е безплатна.