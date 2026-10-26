Над 8000 литра некачествено гориво изтеглиха от пазара след проверки на бензиностанции

Над 8000 литра некачествено гориво са спрени от разпространение след проверки на институциите под ръководството на Междуведомствения център на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщиха от МВР.

При акциите са установени повече от 20 различни закононарушения в 16 бензиностанции в София и областите Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник. Проверките са извършени в периода от 5 до 7 октомври от служители на МВР, Агенция „Митници", Националната агенция за приходите (НАП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

В резултат на проверките са съставени повече от 20 акта за установяване на административни нарушения, издадени са седем протокола със задължителни предписания и са връчени три писмени разпореждания.

Некачествено гориво е установено в пет от проверените обекти. От разпространение незабавно са спрени 4627 литра дизелово гориво, което не отговаря на изискванията. До момента от пазара са изтеглени и 3571 литра автомобилен бензин. Предстои на разпространителите на течните горива да бъдат наложени имуществени санкции.

В края на септември Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщи, че проверява бензиностанциите в страната за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива.

На 18 септември правителството обяви пакет от мерки на обща стойност над 300 млн. евро заради високите цени на горивата. Сред тях е премахването на акциза върху пропан-бутана. Предвижда се и подкрепа чрез субсидии за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.