Anthropic подаде документи за излизане на борсата

Американската компания за изкуствен интелект Anthropic, създател на моделите Claude, подготвя първично публично предлагане на акции в САЩ. Дружеството е подало регистрационен документ по формуляр S-1 до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC), с което прави важна стъпка към бъдещото си листване, съобщава Ройтерс.

Anthropic планира да предложи акциите си на борсата Nasdaq под символа ANT. Публикуването на документите обаче не означава, че продажбата на акции вече е започнала. Според Ройтерс и американското издание Quartz представянето на предлагането пред потенциални инвеститори може да започне през седмицата на 9 ноември, но графикът може да бъде променен.

В проспекта компанията очертава финансовите си резултати, плановете за растеж и рисковете пред бизнеса си. През първата половина на 2026 г. приходите ѝ достигат около 16,3 млрд. долара, докато нетната загуба нараства до 80,7 млрд. долара. По данни на Ройтерс основната причина за загубата е увеличението на справедливата стойност на облигации, които могат да бъдат конвертирани в акции.

Сред основните предизвикателства пред Anthropic са огромните разходи за изчислителна инфраструктура, необходима за разработването и функционирането на усъвършенстваните модели с изкуствен интелект. Според проспекта компанията е поела ангажименти за най-малко 518 млрд. долара за изграждане на такава инфраструктура през следващите десет години. Сумата включва облачни услуги и изчислителни мощности.

Около 80% от тези ангажименти са по договори, които не могат да бъдат прекратени, или по които Anthropic трябва да плаща независимо дали използва целия резервиран капацитет, съобщава Ройтерс. Това означава, че значителна част от бъдещите разходи на компанията вече е договорена и трудно може да бъде избегната, дори ако нуждите ѝ от изчислителни ресурси се променят, информира БТА.

Anthropic разчита в значителна степен и на Amazon и Google. През 2025 г. 47% от приходите ѝ са реализирани чрез облачните платформи на двете компании, допълва Ройтерс.

Плановете за IPO се развиват на фона на нарастващите опасения на инвеститорите дали мащабните вложения в изкуствен интелект ще осигурят достатъчна възвръщаемост. Според Ройтерс някои настоящи и потенциални инвеститори оценяват Anthropic на около 1,5 трлн. долара спрямо приблизително 2 трлн. долара седмица по-рано.

В проспекта си компанията предупреждава и за потенциалните рискове от развитието на все по-усъвършенствани модели с изкуствен интелект. Според документа при определени условия те могат да проявяват поведение, насочено към самосъхранение, да се противопоставят на опити за изключването им или да прикриват и манипулират информация.

Anthropic е основана през 2021 г. и е сред основните конкуренти на OpenAI, разработчика на ChatGPT, която също подготвя първично публично предлагане. В проспекта Anthropic изразява очакване, че технологията с изкуствен интелект бързо ще преобрази всички сектори на световната икономика.