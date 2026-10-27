Сливат агроагенции, чиновниците по-малко през 2027 година

Виното отива в БАБХ, обединяват горите с рибарството, семената с животновъдството

Мащабна административна реформа предлага земеделският министър Пламен Абровски.

С нея се съкращават стотици бройки във фонд “Земеделие”, агенцията по храните, Селскостопанска академия, областните дирекции “Земеделие”, централното управление на агроминистерството и други структури. Освен това се предлага и вливане на няколко агенции, за да се

премахнат дублиращи се функции

Промените, които са пуснати за обществено обсъждане, се очаква да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Едно от най-сериознrje преструктурирания е свързано с обединяването на двете агенции - по горите и по рибарството, в нова. Предложението идва на фона на остра реакция от синдикатите и бранша, които още през септември писаха до Абровски и Министерския съвет с искане да спрат структурни промени, защото имало риск от прекъсване на европейските плащания, загуба на квоти за улов и санкции от Съда на ЕС. Дори се стигна до протести в морски градове.

Въпреки това изглежда, че реформата ще се състои и ще има съкращения. В сегашния си вид администрацията на агенцията по горите е от 300 души. В новата структура се предвижда да останат 276 човека. Свива се и броят на заетите в териториалните звена - щатовете се намаляват от 1119 на 1096. Главна дирекция “Рибарство и аквакултури” остава в Бургас, като ще има 4 териториални звена.

Паралелно с това сериозна промяна очаква и лозаро-винарския сектор. Самостоятелната Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) спира съществуването си, а дейността й се влива в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За целта към БАБХ се създава специализирана структура по лозата и виното, която поема лозарския регистър, лаборатoриите за изпитване в София и Пловдив, както и всички териториални звена.

Промяната засяга пряко общо 4245 стопански обекта

в сектора - 3895 гроздопроизводители и 350 производители на вино, оцет и др. Като причина за преструктурирането от земеделското министерство посочват намерението контролът да бъде съсредоточен в една структура. В мотивите към проекта липсва точна информация за съкращенията на щатовете, които ще последват от предстоящото сливане. От документа става ясно, че новата численост на БАБХ ще бъде определена с новия устройствен правилник на агенцията, който се очаква да бъде одобрен през 2027 г.

Друга част от реформата засяга земеделската селекция и семеконтрола. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАЗРЖ) се влива в агенцията по сортоизпитване, като новото обединение е с име Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в земеделието (ИАСРЗ). Промените ще засегнат значителна част от земеделския сектор. Оценките сочат, че има 56 развъдни организации, които работят с общо 2 280 790 животни, както и 5014 ферми, включени в изпълнението на развъдни програми. Сред засегнатите са и 6180 производители и търговци на посевен и посадъчен материал.

По отношение на съкращенията в администрацията се предвиждат със 120 бройки по-малко във фонд “Земеделие”, в БАБХ със 100, а най-много са в Селскостопанска академия - 253. Голяма част са трайно незаети места или на хора, придобили право на пенсия.

“В резултат на извършен цялостен и детайлен преглед на функциите, структурата и числеността на персонала в Министерството на земеделието и храните са идентифицирани

евентуални проблемни области,

свързани с фрагментиране на административни звена, размиване на отговорности и неоптимално разпределение на човешкия ресурс спрямо реалното натоварване”, пише в мотивите за предлаганите промени на устройствения правилник на агроведомството.

Там също администрацията се намалява с 37 бройки, което е свиване на персонала с 5,54%. Съкращаването на агрочиновниците ще струва допълнителни средства за държавата за обезщетения, които сега не са предвидени по бюджета на министерството. Затова ще се поискат допълнителни 1 216 330 евро.