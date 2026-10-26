Европейските борси започнаха седмицата с повишения

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Индексите на европейските борси се повишиха, подкрепени от положителни корпоративни новини, които помогнаха на инвеститорите да пренебрегнат високите цени на петрола в началото на седмица, изпълнена с решения на водещи централни банки, съобщи Ройтерс.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 нарасна с 0,77 процента до 640,66 пункта.

Франкфуртският DAX нарасна с 0,91 процента до 25 410,84 пункта, след като проучване на института „Ифо“ (Ifo) показа, че бизнес доверието в Германия се е подобрило повече от очакваното през октомври, пише БТА.

Парижкият CAC нарасна с 0,83 процента до 7847,32 пункта, а лондонският FTSE 100 се повиши с 0,72 процента до 10 767,33 пункта.

Сред най-силно представилите се компании в състава на Stoxx Europe 600 бяха британската компания за технологични услуги „Компютърсентър“ (Computacenter) и датската биотехнологична компания „Дженмаб“ (Genmab).

Акциите на „Компютърсентър“ поскъпнаха с над 13 процента, отбелязвайки най-големия си еднодневен ръст от април насам, след като компанията прогнозира годишна печалба над пазарните очаквания за четвърти път тази година.

Книжата на „Дженмаб“ се повишиха с 12 процента, след като компанията съобщи за обнадеждаващи допълнителни данни от междинен етап на клинично изпитване на експериментално лечение на колоректален рак.

Повечето основни секторни индекси в състава на Stoxx Europe 600 приключиха с повишение. Акциите на отбранителните компании поскъпнаха с 2,6 процента, а тези на дружествата от туристическия и развлекателния сектор — с 1,9 процента. Енергийният индекс се понижи с 0,2 процента.

Междувременно акциите на португалската енергийна компания „Галп Енергия“ (Galp Energia) поевтиняха с 10,8 процента, след като компанията съобщи, че преговорите с испанската „Моеве“ (Moeve) за обединяване на дейностите им в областта на рафинирането на петрол, химическата промишленост и търговията с горива са се провалили. Спадът беше най-големият еднодневен за „Галп Енергия“ от декември насам.

Инвеститорите следят решенията по паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР), които се очакват по-късно тази седмица.

ЕЦБ ще заседава в четвъртък. Широко разпространените очаквания са централната банка да остави лихвите без промяна, след като ги повиши през юни и септември в отговор на ускоряването на инфлацията вследствие на поскъпването на енергията заради войната с Иран. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакват увеличение на лихвите с 25 базисни пункта през декември.

„Това е седмица, в която не бива да се увеличават прибързано инвестициите на пазара. Инвеститорите ще я използват, за да преоценят очакванията си и посоката на пазара в много области, включително паричната политика и геополитиката“, заяви Даниела Хатхорн, старши пазарен анализатор в „Кепитъл.ком“ (Capital.com).

Инвеститорите анализират и документите за първичното публично предлагане в САЩ на компанията за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic).

„Натоварената седмица с политически събития, решения на централни банки и корпоративни финансови отчети може да бъде доминирана от продължаващите опасения за устойчивостта на бума при акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект“, заяви Йонас Голтерман, главен икономист по пазарите в „Кепитъл икономикс“ (Capital Economics).