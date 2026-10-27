Митничари във Варна задържаха 7,5 млн. винта от Китай заради неплатено антидъмпингово мито

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Митнически служители от Териториална дирекция „Митница Варна" разкриха опит за избягване на дължими държавни вземания при внос на 7 502 700 винта от поцинкована стомана за бетон и дърво от Китай.

Пратката е с общо тегло над 15,774 тона и е пристигнала с морски контейнер на Митнически пункт Варна – Запад.

След анализ на риска служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" извършили допълнителни проверки на декларирания тарифен код на стоките. При проверката станало ясно, че за цялата пратка трябва да бъде начислено и антидъмпингово мито в размер на 86,5%.

По случая ще бъде съставен акт за административно нарушение за митническа измама по Закона за митниците, съобщават от ведомството.

Винтовете са задържани като предмет на нарушението, тъй като стойността на избегнатите публични държавни вземания надхвърля 35% от митническата стойност на стоките.