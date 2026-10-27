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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23814029 www.24chasa.bg

Китай обсъжда ограничения срещу чуждестранни компании, нарушаващи търговски тайни

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай обсъжда ограничения върху търговията, инвестициите и достъпа до страната за чуждестранни компании и лица, които нарушават китайски търговски тайни и с действията си застрашават националния суверенитет, сигурността или интересите на развитието на страната. Министерството на търговията публикува в понеделник проект на специални правила за обществено обсъждане, което ще продължи до 24 ноември.

Проектът предвижда ведомството да може да забранява или ограничава вноса и износа на стоки и технологии, търговията с международни услуги и новите инвестиции в Китай от засегнатите чуждестранни субекти. Други възможни мерки включват забрана за износ на определени стоки към тях, ограничения за влизането на техни служители и транспортни средства, отнемане или ограничаване на разрешения за работа и пребиваване, както и глоби.

Ограниченията ще могат да бъдат преразглеждани или отменяни, ако нарушителите прекратят неправомерните действия, отстранят произтичащите от тях рискове и компенсират причинените загуби. При определени условия китайски компании и физически лица ще могат да поискат разрешение да извършват сделки със засегнатите чуждестранни субекти.

Според китайски експерти новите правила са част от по-широките усилия на Пекин за укрепване на законодателството в областта на външноикономическите отношения и целят да подобрят правната защита на търговските тайни в трансграничните икономически отношения, като предвижда конкретни ответни мерки, когато нарушенията засягат националните интереси на страната.

Предложението идва на фона на засилващата се технологична конкуренция между Китай и САЩ. На 19 октомври Вашингтон наложи санкции на пет китайски компании за предполагаемо присвояване на търговски тайни. Пекин отхвърли обвиненията и заяви, че ще предприеме необходимите мерки за защита на законните интереси на своите предприятия.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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