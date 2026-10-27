ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето и всички лауреати от "Златната топка"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23814084 www.24chasa.bg

Инсталираните мощности на вятърната и слънчевата енергия в Китай надхвърлиха 2 млрд. киловата

КМГ

2968
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 26 октомври Държавното енергийно управление на Китай публикува данни, според които към края на септември общата инсталирана мощност на вятърната и слънчевата енергия в страната е надхвърлила 2 млрд. киловата. От тях 1,31 млрд. са от слънчева енергия, което представлява ръст от 16,5% на годишна база, а 700 млн.– от вятърна енергия, с увеличение от 20,4%.

Заместник-председателят на Китайската асоциация на електроенергийните предприятия Ян Кун заяви, че преминаването на този праг затвърждава водещата роля на възобновяемите енергийни източници в структурата на инсталираните мощности на китайската електроенергийна система. Той подчерта, че развитието на сектора дава силен тласък и на свързаните индустрии, включително производството на материали и оборудване за нова енергия, както и интелигентна поддръжка и експлоатация.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"