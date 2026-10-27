Инсталираните мощности на вятърната и слънчевата енергия в Китай надхвърлиха 2 млрд. киловата

На 26 октомври Държавното енергийно управление на Китай публикува данни, според които към края на септември общата инсталирана мощност на вятърната и слънчевата енергия в страната е надхвърлила 2 млрд. киловата. От тях 1,31 млрд. са от слънчева енергия, което представлява ръст от 16,5% на годишна база, а 700 млн.– от вятърна енергия, с увеличение от 20,4%.

Заместник-председателят на Китайската асоциация на електроенергийните предприятия Ян Кун заяви, че преминаването на този праг затвърждава водещата роля на възобновяемите енергийни източници в структурата на инсталираните мощности на китайската електроенергийна система. Той подчерта, че развитието на сектора дава силен тласък и на свързаните индустрии, включително производството на материали и оборудване за нова енергия, както и интелигентна поддръжка и експлоатация.