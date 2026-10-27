САЩ: Заем от 3 млрд. евро за "Еърбъс" клати митническото примирие с Брюксел

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Заем от 3 млр евро, отпуснат от ЕС на „Еърбъс" (Airbus), може да застраши митническото примирие със САЩ. Това е заявил американският търговски представител Джеймисън Гриър. Примирието бе постигнато през 2021 г. след продължителен търговски спор между европейския самолетостроител и американския му конкурент „Боинг" (Boeing), съобщава Франс прес.

Държавните помощи се смятат за изкривяващи конкуренцията, когато осигуряват несправедливо предимство на стимулирани компании спрямо техните конкуренти.

Американският търговски представител посочва, че ведомството му не е получило „никакви подробности за този заем", и призова въпросът да бъде разрешен „възможно най-скоро".

През юни Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обяви рекорден заем в размер на 3 млрд. евро за „Еърбъс", предназначен да финансира научноизследователската и развойната дейност на компанията.

„Това финансиране, безпрецедентно в историята на ЕИБ, има за цел да осигури на „Еърбъс" не само необходимите средства, но и гъвкавостта да инвестира в дългосрочни научни изследвания, разработки и иновации както в гражданската авиация, така и в областта на сигурността и отбраната", заяви тогава пред АФП вицепрезидентът на банката Амброаз Файол, припомня БТА.

От 2004 г. САЩ и ЕС многократно са се обвинявали взаимно в нелоялни търговски практики, като спорът е съсредоточен основно върху държавните субсидии за частни компании като „Боинг" и „Еърбъс".

През 2021 г., по време на управлението на президента Джо Байдън, Вашингтон и Брюксел постигнаха петгодишно споразумение, с което спряха налагането на мита за милиарди долари от двете страни.