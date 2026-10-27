Нов фалит в германската автомобилна индустрия

Кризата в германската автомобилна индустрия засегна още доставчик. Компанията Automotive Integrated Overhead Systems GmbH (Aios), която произвежда облицовки за покриви за Mercedes-Benz, обяви фалит. Близо 300 работни места на три места са изложени на риск и се задава безсрочна стачка, съобщава Saarland Broadcasting.

Основният завод на компанията се намира в Юберхерн-Алтфорвайлер в Саарланд, където работят около 240 души. Други служители се трудят в по-малки обекти в Бремен и Зинделфинген, близо до Щутгарт. Aios произвежда тавани и други компоненти за горната част на интериора на превозни средства, включително за Mercedes-Benz.

Според представители на синдиката, ръководството се стреми да започне производство по несъстоятелност със самоуправление. Известие, публикувано от Окръжния съд в Бремен на 23 октомври, потвърждава, че компанията може да продължи да работи под надзора на временен синдик. Същевременно съдът е определил тримесечен срок за представяне на план за преструктуриране (план за несъстоятелност).

Финансовите затруднения на компанията са очевидни от месеци. Според синдиката IG Metall, ръководството е информирало служителите през юни за евентуалното започване на производство по несъстоятелност. Проблеми с изплащането на заплатите възникнаха през август.

Този доставчик има дълга индустриална история. Мястото произвежда отливки от автомобилни части от 1986 г. Преди това компанията е била собственост, наред с други, на Johnson Controls и Nobo Automotive. През 2024 г. тя е придобита от инвеститора Callista Private Equity, след което е преименувана на Aios.