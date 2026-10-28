Иновативен head-up дисплей в мотоциклетна каска

Shoei представи иновация, която може да внесе нови измерения в карането на мотоциклет. Това е интегрираният head-up дисплей, който предлага избрана информация на мотоциклетиста в горната част на вътрешната страна на козирката.

Тази технология изглежда се развива бързо сега и вече имаме други компании, които представят свои собствени системи. Швейцарската Aegis Rider разкри система, която проектира информация директно в зрителното поле на моториста, без да е необходимо той да гледа в екран.

Уникалността на конструкцията се крие в начина, по който се показват данните. Системата използва чифт електронни "очила", които са магнитно прикрепени към горната вътрешна част на каската, зад визьора. Там скоростта, навигационните инструкции и предупрежденията се показват в реално време.

Системата за head-up дисплей от швейцарската компания Aegis с 3D навигационни инструкции, камера и предупреждения за безопасност има за цел да промени начина, по който мотоциклетистите биват информирани по време на каране.

Най-важната характеристика е, че информацията остава фиксирана спрямо мотоциклета и пътя напред, дори когато водачът завърти глава, за да провери движението на кръстовище. По този начин системата се опитва да ограничи разсейването , вместо да следи всяко движение на погледа.

Функцията разчита на камера, разположена в предпазителя за брадичката, инерционни сензори и данни за позицията от смартфона или специалното устройство Pro-Box на компанията. Всеки мотоциклет изисква първоначален процес на инсталиране, така че системата да разпознае точно неговата ориентация.

Каската разполага и с предна камера с резолюция 1080p, която записва видео с 30 кадъра в секунда. Вградената памет от 128 GB е достатъчна за до 20 часа запис, а прехвърлянето на файлове се осъществява чрез Wi-Fi. Втора, задна камера е предназначена за откриване на превозни средства в слепи зони, функция, която все още е в процес на разработка.