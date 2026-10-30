По повод Световния ден на спестовността – 31 октомври – си припомняме как са защитени парите ни и какво е важно да знаем за сигурността на средствата си след въвеждането на еврото.

Да имаме заделени пари по сметка или на депозит е важно, но също толкова важно е да знаем как те са защитени. И след въвеждането на еврото основното правило остава същото: Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира до 100 000 евро на един вложител в една банка. Какво означава това на практика?

100 000 евро на човек или на сметка, на фирма или на физическо лице?

Гаранцията се отнася за общата сума на парите на един вложител в една банка, а не за всяка отделна сметка. В нея се включват както наличните средства, така и начислените лихви към съответната дата.

Например, ако имате 70 000 евро по депозит и още 40 000 евро по разплащателна сметка в една и съща банка, общата сума е 110 000 евро. Гаранцията покрива до 100 000 евро, а останалите 10 000 евро са над стандартния гарантиран размер.

Ако обаче средствата са разпределени между две банки – например 70 000 евро в едната и 40 000 евро в другата – гаранцията се прилага поотделно за всяка банка. И в двата случая сумата е под лимита от 100 000 евро.

Защитата обхваща различни видове сметки – срочни и спестовни депозити, разплащателни сметки, както и сметки, свързани с дебитни карти. Гарантирани са влоговете както на граждани, така и на фирми, в евро и във валута.

Кога защитата може да е по-висока?

В определени случаи се предвижда допълнителна защита до 125 000 евро за срок от три месеца. Тя се отнася до конкретни влогове или пари по сметка, възникнали при определени житейски събития, и се прилага при изпълнение на законовите условия.

Например, ако физическо лице получи средства от продажба на жилище, тези пари могат да се ползват от допълнителната защита. Такава възможност има и за определени суми, получени във връзка с брак, прекратяване на трудово правоотношение, инвалидност или смърт, както и при някои застрахователни и осигурителни плащания. Важно е да се знае, че допълнителната защита не се прилага автоматично към всеки по-голям влог – необходимо е да са налице условията, посочени в закона.

Какво се случва, ако банка не може да изплати влоговете?

ФГВБ е създаден през 1998 г. със задачата да защитава вложителите при настъпване на предвидените в закона обстоятелства. Ако бъде задействан механизмът за изплащане на гарантираните суми, Фондът осигурява достъп до тях в срок до седем работни дни.

Вложителите не трябва да подават заявление до ФГВБ, за да започне процесът. Изплащането се извършва чрез обслужваща банка или банки.

Понастоящем ФГВБ гарантира влоговете в 18 банки.

Важно е да разграничаваме банковите влогове от инвестиционните продукти. Гаранцията на ФГВБ защитава средствата по банкови сметки, но не покрива загуби от акции, облигации, дялове във фондове или други инвестиции само защото са придобити чрез банка.

Информираността също е част от сигурността на средствата ни

Световният ден на спестовността, отбелязван на 31 октомври, е повод не само да помислим как заделяме средства, но и да проверим как са защитени те. Добре е да знаем каква е общата сума на влоговете ни във всяка банка и да се запознаем с условията за гарантиране.

Повече информация за правилата и защитените влогове може да бъде намерена на сайта на ФГВБ. Вижте краткото видео и проверете познанията си чрез онлайн теста.

Познаването на тези правила помага да вземаме по-информирани решения за личните и семейните си спестявания.