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С 12% скочи цената на природния газ на хъба TTF за седмица, на "Газов хъб Балкан" само с 6%

Дима Максимова
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На "Газов хъб Балкан" цената на природния газ се вдигна с 6 на сто за седмица Снимка: Йордан Симеонов

Ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се повишиха с 12,09% и  те се търгуват по 95,350 евро за мегаватчас. Това са данни от международната борса ICE  към 11:50 часа българско време. На 20 октомври борсата е затворила при цена от 85,062 евро за мегаватчас. Днешната търговия започна от равнище 95,285 евро за мегаватчас, а вчера затвори при ниво от 96,681 евро за мегаватчас, съобщи БТА.

На платформата на "Газов хъб Балкан" повишението е от 6,48 процента за седмица.

На 20 октомври природният газ се е продавал по 81,50 евро за мегаватчас, а в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 27 октомври, цената е 86,78 евро за мегаватчас.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 82,77 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 86,78 евро.

На "Газов хъб Балкан" цената на природния газ се вдигна с 6 на сто за седмица Снимка: Йордан Симеонов

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