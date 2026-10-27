С 12% скочи цената на природния газ на хъба TTF за седмица, на "Газов хъб Балкан" само с 6%

Ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се повишиха с 12,09% и те се търгуват по 95,350 евро за мегаватчас. Това са данни от международната борса ICE към 11:50 часа българско време. На 20 октомври борсата е затворила при цена от 85,062 евро за мегаватчас. Днешната търговия започна от равнище 95,285 евро за мегаватчас, а вчера затвори при ниво от 96,681 евро за мегаватчас, съобщи БТА.

На платформата на "Газов хъб Балкан" повишението е от 6,48 процента за седмица.

На 20 октомври природният газ се е продавал по 81,50 евро за мегаватчас, а в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 27 октомври, цената е 86,78 евро за мегаватчас.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 82,77 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 86,78 евро.