Американската армия забрани колите на BYD на база в Япония

От понеделник автомобили на китайския автомобилен производител BYD вече не са добре дошли във военновъздушната база Кадена на японския остров Окинава. Това съобщава вестник The Japan Times.
Забраната е наложена, защото според съобщенията американските военновъздушни сили разглеждат превозните средства на китайската марка като риск за сигурността. Точният характер на този риск за сигурността е неизвестен.
Миналата година Пентагонът вече забрани продажбата на модели от определени китайски производители на автомобили, тъй като те предполагаемо представляват риск за националната сигурност на САЩ.
През юни BYD беше добавена в "черен списък" заедно с Nio. Не е известно дали BYD скоро ще престанат да бъдат добре дошли и в други американски бази.