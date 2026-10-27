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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23814997 www.24chasa.bg

Американската армия забрани колите на BYD на база в Япония

Георги Луканов

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BYD демонстрира технологията за повдигане на едното колело на Denza B8 Flash Charge Edition Снимка: BYD

От понеделник автомобили на китайския автомобилен производител BYD вече не са добре дошли във военновъздушната база Кадена на японския остров Окинава. Това съобщава вестник The Japan Times.

Забраната е наложена, защото според съобщенията американските военновъздушни сили разглеждат превозните средства на китайската марка като риск за сигурността. Точният характер на този риск за сигурността е неизвестен.

Миналата година Пентагонът вече забрани продажбата на модели от определени китайски производители на автомобили, тъй като те предполагаемо представляват риск за националната сигурност на САЩ.

През юни BYD беше добавена в "черен списък" заедно с Nio. Не е известно дали BYD скоро ще престанат да бъдат добре дошли и в други американски бази.

BYD демонстрира технологията за повдигане на едното колело на Denza B8 Flash Charge Edition Снимка: BYD

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