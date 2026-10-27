До 19 януари 2033 г. трябва да се сменят всички шофьорски книжки - който иска ще е с дигитална

От 19 януари 2033 г. всички граждани на ЕС трябва да са с шофьорски книжки в изцяло нов формат, независимо дали са цифрови или с размер на кредитна карта. Дигиталната книжка ще стане форматът по подразбиране около април 2031 г., но не през 2030 г., както първоначално беше планирано от Еврокомисията в Брюксел. Важното е да се знае, че свидетелството за управление ще е в смартфона, само ако шофьора го пожелае.

Цифровата шофьорска книжка ще бъде защитен файл, съхраняван в приложение и признаван в цяла Европа. Книжка отнета в една държава, се деактивира дистанционно в други, но съдебното решение ще лиши от правото на шофиране, а не блокирането на досието.

Техническо ръководство, публикувано наскоро от Комисията, отговаря на въпроса как ще изглежда дигиталната книжка. То описва какво ще съдържа книжката, как ще бъде наблюдавана и как дадена държава може да я деактивира дистанционно .

Мнозина си представят тази бъдеща шофьорска книжка като копие на настоящата им физическа. Тя обаче ще изглежда съвсем различно. Ще бъде прост, защитен файл, електронно подписан от издаващия орган. Той ще се съхранява и в цифровия портфейл за самоличност, който всяка европейска държава ще бъде задължена да предлага.

До края на 2026 г. всяка държава трябва да осигури портфейл, където гражданите могат да съхраняват своята цифрова лична карта, шофьорска книжка, дипломи и да го използват за онлайн идентификация и електронни подписи.

Цифровият лиценз ще съдържа същата информация като физическия: име, дата на раждане, снимка, регистрационен номер, категории превозни средства и техните ограничения. Важно е да се разбере, че екранният му вид не е стандартизиран. Всяка държава и всеки разработчик на приложение ще го проектират както сметнат за добре. Това, което ще бъде идентично навсякъде, е информацията, която компютърът може да прочете.

По време на проверка ще трябва да извадите телефона си и да представите QR код на екрана или да доближите устройството си до тяхното, използвайки NFC. Ще отнеме само части от секундата, за да проверите цифровия подпис и да потвърдите, че лицензът е автентичен и валиден. За да разпознае лиценз, издаден от друга държава, системата ще разчита на официален списък с органи, оторизирани да издават тези документи, който Комисията ще поддържа. Това означава, че докато този списък не бъде завършен, правоприлагащите органи няма да могат автоматично да проверяват чуждестранен лиценз. Проверката трябва да работи и офлайн.