18 метра спирачен път делят най-лошата от най-добрата зимна гума

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Тази година екипите на германския ADAC и TCS (Touring Club Switzerland) избраха за тестване два различни размера зимни гуми: 185/65 R15 за градски автомобили и 225/50 R17 за компактни и средноразмерни седани.

За да определят резултата на всяка гума, 70% отидоха от тежестта на безопасността на шофиране, а екологичните показатели представляваха 30%.

В категорията 185/65 R15 класирането варира от отлични до направо опасни. Само две гуми получават оценка "силно препоръчителна".

Continental WinterContact TS 870 води с краен резултат от 66% благодарение на най-добрата безопасност при шофиране в групата и най-доброто представяне на сухи настилки.

Michelin Alpin 7 следва с 60% за цялостното си представяне. Зад тях пет "препоръчителни" гуми са рамо до рамо, включително и китайска гума - Linglong Sport Master Winter.

Изненадващо или не, производителите от Китай също отбелязват напредък, а този продукт се изкачва на четвърто място, наравно с Hankook, утвърден еталон в сферата на гумите.

Goodyear, Optimo и GT Radial се препоръчват от тестващите, но нищо повече. След това ADAC откроява серия гуми, които остават препоръчителни, но с резерви поради ниските оценки за безопасност. А участващите марки в тази група са изненадващи: Nokian, Vredestein и Kumho.

В долната част на класацията, евтините гуми от Китай, оправдават репутацията си с изключително променливи характеристики.

Например Rockblade Rock 868S постига най-добри резултати на сняг (80%), но се свива до шокиращите 0% при дъжд, като по този начин завършва последна. Ясно е, че само едно качество не прави една зимна гума добра.

17-инчовите модели по-добри ли са?

За втората част на теста се преминава към различна категория по размер, а също и в друга йерархия.

В категорията 225/50 R17 общият стандарт се повишава: четири гуми постигат оценка "силно препоръчителна", в сравнение с две за предишната категория от градските автомобили.

Победителят е Pirelli Cinturato Winter 3, която е и новодошла в сегмента. Тя поема лидерството с резултат от 66% и, което е по-важно, постига най-добрия резултат при мокро време от целия тест (76%).

Continental WinterContact TS 870 също потвърждава своята репутация на добра гума с 64%, а на трето място е Goodyear UltraGrip Performance 3, която се представя добре във всички области.

Следва Michelin Alpin 7, която съответства на резултата на Pirelli от 76% на мокри пътища. Въпреки това Pirelli остава най-комплексната гума в извадката. Моделите на Hankoo, Yokohama, Vredrestein, Dunlop, Bridgestone и ESA+Tecar са оценени като средни.

На дъното на класацията е много по-драматично, дори за марки като Firestone и Toyo. Последните четири - всичките китайски, очевидно трябва да се избягват, защото имат резултати на теста, вариращи от 4% до 0%.

Премиум или бюджетни?

За пореден път тестовете, проведени от ADAC и TCS, показват, че евтините гуми често са най-ненадеждни по отношение на производителността. Означава ли това, че трябва да се примирим с това, че трябва да плащаме повече? Не е задължително, тъй като Linglong доказва, че нещата се променят за градските автомобили.

Освен това при тестовете е вероятно да се окаже, че една гума може да се похвали с най-добра дълготрайност, но все пак да завърши последна по безопасност. Важен е балансът.

Безопасността очевидно е най-важният фактор при покупката на гуми, както се вижда от разликите в спирачния път: почти 18 метра делят най-добрата зимна гума от най-лошата. Това говори само за себе си.