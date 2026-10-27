АИКБ обсъди с две министерства внедряването на изкуствения интелект в бизнеса

Националният съвет на Асоциацията прие шест нови членове и обсъди приоритетите за държавния бюджет за 2027 г.

Възможностите за ускорено внедряване на изкуствения интелект в българските предприятия и мерките за изпълнение на Националната индустриална стратегия бяха сред основните теми на проведеното вчера заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), ръководено от председателя на Управителния съвет Румен Радев. В заседанието участваха представители на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) и Министерството на икономиката, индустрията и иновациите (МИИИ).

Николай Карамихов, директор на дирекция „Иновационна политика и предприемачество" в МИДТ, и Мартин Стоянов, експерт в дирекцията, представиха пред членовете на АИКБ актуалните политики и инициативи за развитие и внедряване на изкуствения интелект. В рамките на дискусията бяха обсъдени националната нормативна рамка за прилагане на европейския Акт за изкуствения интелект, възможностите за технологично обновление на предприятията и необходимостта от развитие на подходяща инфраструктура и дигитални умения.

Председателят на АИКБ Румен Радев подчерта, че ускореното внедряване на изкуствения интелект трябва да бъде насочено към реално повишаване на производителността, ефективността и конкурентоспособността на българския бизнес. В тази връзка беше откроена необходимостта от координация между технологичните инвестиции, развитието на енергийната инфраструктура и потребностите на предприятията. Изкуственият интелект трябва да бъде като двигател на конкурентоспособността.

Бизнесът настоява за активно участие в изпълнението на Националната индустриална стратегия и това се случва с активното участие на екипа на Министерство на икономиката, индустрията и иновациите. Желяз Енев и Кремена Недкова от МИИИ участваха в обсъждането на предложените мерки за изпълнение на Националната индустриална стратегия. АИКБ приветства усилията за развитие на последователна индустриална политика, като подчерта необходимостта от активно участие на национално представителните работодателски организации и техните браншови структури при планирането, изпълнението и наблюдението на мерките. Сред предложенията на Асоциацията е Националният икономически съвет да изпълнява функциите на комитет за наблюдение на Националната индустриална стратегия, с което да се гарантират ефективното партньорство между държавата и бизнеса и навременното отчитане на потребностите на индустрията. С оглед на това АИКБ ще настоява за неговото свикване именно по този въпрос.

Националният съвет прие шест нови членове, които разширяват представителството на Асоциацията в различни сектори на икономиката: Алианс за устойчиво развитие на изкуствения интелект, Българско-китайската търговско-промишлена палата, „Мета 8" ООД, Сдружение „Професионален козметичен бранш", „Социален облак" КЧТ и „Юквизас" ЕООД. Присъединяването на новите организации и предприятия създава допълнителни възможности за сътрудничество, обмен на експертиза и съвместни инициативи в рамките на АИКБ.

По време на заседанието бяха обсъдени и приоритетите на АИКБ при подготовката на държавния бюджет за 2027 г. Организацията продължава да настоява за фискална консолидация чрез структурни реформи и по-ефективно управление на публичните разходи, без повишаване на данъчно-осигурителната тежест.

Националният съвет на АИКБ обсъди и прие програмата за семинара на високо равнище,

посветен на развитието на сътрудничеството между България и Организацията на обединените нации за индустриално развитие (UNIDO), организиран съвместно от АИКБ, Министерство на външните работи и UNIDO, и който отбелязва 10-годишнината от подписването на Споразумение за сътрудничество между UNIDO и АИКБ. Събитието ще се проведе на 12 ноември от 9:00 часа в София, като основната цел на форума е да представи програмите, инструментите и възможностите за сътрудничество с ЮНИДО, с акцент върху участието на българските предприятия в международни проекти, технологичния трансфер и навлизането на нови пазари. Повече информация и възможностите за регистрация в семинара ще намерите на сайта на АИКБ на адрес: https://bica-bg.org/bg