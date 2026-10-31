30 цента на минута, след като електрическата кола се зареди!

Все повече българи пътуват до Италия, Австрия или Франция с електрическите си автомобили, след като времената на постоянен стрес заради непрекъснатото следене на оставащия пробег до следващата станция изглеждат вече да са в миналото благодарение на мащабното развитие на зарядната инфраструктура.

Данните на нидерландската пътна асоциация ANWB, базирани на използването на около 600 000 зарядни карти, потвърждават този тренд - само през изминалото лято в Европа са регистрирани над 4,8 милиона сесии на зареждане.

Южна Европа бележи истински бум, а в Италия и Австрия устройствата отчитат ръст от около 200 процента на зарежданията, а електромобилите вече навлизат уверено дори в по-далечни дестинации за европейците като Северна Македония и Албания. И докато страхът от изтощена батерия бавно се изпарява, шофьорите неочаквано се сблъскват с нов, и то сериозен финансов проблем по време на почивката си.

Голямото предизвикателство пред собствениците на електрически коли вече не е откриването на свободен кабел, а непредвидимото ценообразуване и така наречените блокиращи такси.

Във Франция се оказват най-изобретателни в това отношение, където невниманието може да превърне евтината енергия в солен разход. Анализаторите от ANWB споделят за драстичен случай от изминалото лято в Париж, при който сметка за едно зареждане е надхвърлила колосалните 400 евро.

Причината за подобни абсурдни суми не е стойността на консумираното електричество, а фактът, че автомобилът е оставен включен в зарядната станция в продължение на три дни. Станциите масово таксуват престоя след приключване на реалното зареждане с цел да освободят място за следващите чакащи, като сумите могат да растат главоломно с по 30 цента на минута.

Подобна случка бе регистрирана и преди две години, когато шофьор получи сметка от близо 500 евро за заредено електричество на стойност едва 12 евро.

Положителната тенденция е, че тези екстремни случаи започват постепенно да намаляват в европейски мащаб. В Швейцария делът на скъпите сесии, надхвърлящи едно евро за киловатчас, е спаднал драстично от 25 на 9 процента, а в Австрия се наблюдава сходно свиване от 16 на 9 процента.

Любопитен парадокс на пазара в момента е, че бързото зареждане по магистралите в Германия, Франция и Австрия редовно се оказва по-евтино от по-бавното градско пълнене на батерията на електромобилите.

При колите с двигатели с вътрешно горене, особено сега при тези високи цени на бензина и дизела, е точно обратното. Разликите в цените на бензиностанциите на магистралите и тези в малките населени места на няколко километра до тях могат да са дори и 50 цента на литър. Затова, когато имате възможност, винаги отбивайте от магистралите, за да заредите с относително по-евтин бензин или дизел, съветват специалистите.

Това налага пълна промяна в навиците на почиващите, които вече не могат просто безгрижно да оставят колата си на градския паркинг и да прекарат три часа в някое кафене.

За да избегнат финансовите изненади, шофьорите трябва задължително да проверяват тарифите в съответното мобилно приложение преди всяко включване, като следят много внимателно не само цената за киловатчас, но и специфичните такси за паркиране и престой след зареждане, защото изтощената батерия е неприятно преживяване, но пълната батерия срещу стотици евро може напълно да съсипе ваканцията.