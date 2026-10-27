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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23816010 www.24chasa.bg

Над 305 евро за мегаватчас ще плаща бизнесът утре

Дима Максимова
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Бизнесът утре ще плаща 20% по-скъп ток. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

305,56 евро (без ДДС) за мегаватчас достигна средната цена, за която e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). тази цена е в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 28 октомври.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 254,58 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 20,03 процента в сравнение с цената за днешния ден, пресметна БТА.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 308,69 евро за мегаватчас, докато извънпиковата (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 302,44 евро за мегаватчас.

Продадени са общо 98 870,28 мегаватчаса електроенергия, сочат данните на борсата.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 266,95 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 267,16 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Бизнесът утре ще плаща 20% по-скъп ток.

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