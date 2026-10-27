Турция търси петрол и газ в чужбина, за да утрои добива си до 1 млн. барела на ден

Турция може до края на годината да сключи споразумения за придобиване на компании или да започне проучвания на нови находища на петрол и природен газ в опит да постигне целта си за добив на един милион барела петролен еквивалент дневно. Това заяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар на енергиен форум в Истанбул, предаде Ройтерс.

По думите на министъра Турция разполага с капацитет за производство на 300 000 барела петролен еквивалент дневно. Според настоящите планове той трябва да нарасне до 550 000 – 600 000 барела дневно през 2028 г. Достигането на целта от един милион барела би означавало утрояване на сегашния добив на страната.

Анкара търси възможности за разширяване на дейността си и извън собствената си територия, включително в Африка, Ливан и други държави.

„Може да има повече новини, добри новини до края на годината. Можем да купим, да придобием компании. В момента сключваме споразумения за партньорства и ще продължим да го правим. Може да има нови полета за действие, нови държави, може би Африка. При всяко положение искаме да достигнем целта от един милион барела (на ден)", заяви Байрактар, цитиран от БТА.

Турската държавна енергийна компания TPAO вече е сключила споразумения за проучване на газови и петролни находища в Либия и Пакистан. Компанията е придобила и дял в петролното находище Киркук в Ирак, припомня Ройтерс. Освен това Турция има споразумение със Сомалия за проучване на офшорната зона, където вече извършва дейности.

Анкара проявява интерес и към енергийни проекти в Ливан. Според Байрактар Турция проучва възможността за търговия с електроенергия с тази страна, както и за проучване на нейните петролни и газови залежи.

Министърът подчерта, че Турция разполага със собствени кораби, с които може да извършва проучвания за природен газ и петрол. „Разполагаме с много силен флот. Заради това сега отиваме в Ливан (...) Проявяваме интерес към офшорната зона на Ливан", каза той.

Байрактар съобщи още, че някои европейски държави са предлагали да купуват природен газ от Турция, след като Европейският съюз реши да прекрати търговията с Русия в отговор на руската инвазия в Украйна.

По думите му Турция може да се превърне в алтернативен маршрут за доставки на природен газ към Европа, преди самата тя да се утвърди като енергиен център.