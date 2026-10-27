БНБ: Лихвите по потребителските и жилищните кредити намаляват през септември

Средният лихвен процент по кредитите за потребление намалява с 0,08 процентни пункта до 8,83 процента през септември в сравнение с август, съобщават от БНБ. Годишният процент на разходите по тези кредити намалява с 0,09 процентни пункта до 9,11 процента.

При жилищните кредити средният лихвен процент се понижава с 0,01 процентни пункта до 2,41 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити - с 0,05 процентни пункта до 2,76 процента. Средният лихвен процент по другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) спада с 0,19 процентни пункта до 4,41 процента, а по другите кредити на работодатели и самонаети лица - с 0,10 процентни пункта до 4,54 процента. През септември средният лихвен процент по овърдрафта се увеличава с 0,03 процентни пункта до 13,52 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, намалява с 0,04 процентни пункта до 21,52 процента.

Обемът на новоотпуснатите кредити за потребление се понижава с 3,2 процента (20,4 млн. евро) до 627,3 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 21,7 процента (22,6 млн. евро) до 126,9 млн. евро. При жилищните кредити обемът на новите кредити се увеличава с 3,5 процента (21,8 млн. евро) до 643,6 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 0,2 процента (0,3 млн. евро) до 137,2 млн. евро.

Според данните обемът на новия бизнес по другите кредити нараства с 9,8 процента (0,8 млн. евро) до 9,4 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране спада с 62 процента (2,3 млн. евро) до 1,4 млн. евро. Обемът на новия бизнес по другите кредити на работодатели и самонаети лица се повишава с 21,3 процента (1 млн. евро) до 5,9 млн. евро.

При кредитирането на бизнеса през септември в сравнение с август средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро намалява с 0,06 процентни пункта до 4,25 процента, а по кредитите над 1 млн. евро се увеличава с 0,30 процентни пункта до 4,66 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта се повишава с 0,04 процентни пункта до 3,59 процента.

Обемът на новоотпуснатите кредити до 1 млн. евро нараства с 0,4 процента (0,8 млн. евро) до 213,8 млн. евро, а по тези над 1 млн. евро - с 10,6 процента (66,1 млн. евро) до 691,6 млн. евро. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се наблюдава увеличение с 4,8 процента (15,9 млн. евро) до 347,2 млн. евро.

При депозитите на домакинствата през септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет нараства с 0,04 процентни пункта до 1,42 процента, а обемът на новия бизнес по тези депозити спада с 0,6 процента (2 млн. евро) до 332,6 млн. евро. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите остава на ниво от 0,01 процента, а този по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, се увеличава с 0,02 процентни пункта до 0,43 процента.

При бизнеса през септември в сравнение с август средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет се увеличава 0,23 процентни пункта до 1,79 процента, а обемът на новия бизнес по тези депозити намалява с 58,4 процента (1,054 млрд. евро) до 749,3 млн. евро. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се повишава с 0,01 процентни пункта до 0,10 процента.