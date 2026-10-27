Путин обвини ЕС, че вреди на собствената си икономика със забраната за руски газ

„Който другиму трап копае, сам в него пада". Именно това, според мен, се случи днес в страните от Европейския съюз", каза той

Екологичните цели не трябва да се налагат прекалено настъпателно, а природният газ следва да се използва през преходния период към въглеродна неутралност. Това заяви днес руският президент Владимир Путин в реч на пленарното заседание на осмата среща на върха на Форума на страните износителки на газ, който се провежда в Москва, предаде Ройтерс.

За стабилизирането на световния пазар на газ, който изпитва значителна ценова нестабилност, е необходимо да се обмисли прекратяването на конфликтите и отмяната на санкциите, каза още Путин, цитиран от ТАСС, но без да посочи кои конфликти или санкции визира.

Диалогът между участниците във Форума на страните износителки на газ се развива „без никакви задкулисни интриги и опити за манипулиране на пазара“, изтъкна още руският държавен глава.

Около 40 процента от световния износ на газ идват именно страните, участващи във форума. „Като цяло на участниците във форума се падат 70 процента от световните запаси от природен газ и около 40 процента от световния износ“, посочи още Путин.

Членките и страните наблюдатели във Форума на страните износителки на газ „разполагат с ресурси и възможности да решават най-сложните задачи в газовия сектор и в цялата глобална енергетика“, смята още той.

Тази година на форума се очаква да вземат думата представители на страните със статут на наблюдатели - Азербайджан, Ангола, Ирак, Малайзия, Мозамбик и Сенегал.

Според руския президент днес една четвърт от енергийния баланс на планетата се поема от газа, а всяка страна „сама определя какъв вид енергопроизводство да развива – на базата на въглеводороди, атомна енергия, водна енергия или възобновяеми енергийни източници“.

Ролята на природния газ като опора на глобалната енергетика, промишлеността и агропромишления комплекс „ще продължава да укрепва“, заяви Путин.

По думите му проблемът с прекъсването на доставките на газ би могъл да бъде решен чрез втечнения природен газ, на който вече се пада „около половината от световната търговия с газ“.

Световното търсене на газ „в перспектива ще продължи да нараства“, затова е необходимо „да се разработват нови находища, да се модернизират преработвателните мощности, да се инвестира в транспортни проекти, включително морски флот и инфраструктура за товарене и разтоварване на втечнен природен газ“, допълни Путин.

До 2050 г. световното търсене на газ ще се увеличи до 5,5 трилиона кубични метра годишно, а международните доставки ще нараснат приблизително 1,5 пъти, прогнозира той.

Русия, заедно със САЩ, проучва възможността за съвместни дейности в Арктика. „В Арктика активно работим с много страни по света, които проявяват интерес към съвместна работа. Съвсем наскоро на нашите находища работиха заедно с нас европейски партньори, както и китайски партньори. В момента проучваме възможността за съвместна работа с американски партньори“, каза още Путин и подчерта, че Москва е „отворена за сътрудничество и за обмен на технологични разработки в газовия сектор“.

Путин коментира и забраната на ЕС за внос на руски газ, планирана за 2027 г., като каза, че Европа сама нанася удар по собствената си промишленост и социалната сфера.

Тази ситуация може да се опише с руската поговорка „Който другиму трап копае, сам в него пада“. Именно това, според мен, се случи днес в страните от Европейския съюз“, каза Путин.

Той определи като пряк терористичен акт взривяването през септември 2022 г. на газопроводите „Северен поток“, по които се транспортираше руски газ за Европа.

В края на събитието участниците в срещата на върха приеха Московската декларация, в която се отбелязва „ролята на държавите участнички във форума като надеждни доставчици на природен газ, както и значителният принос на този енергиен ресурс за осигуряването на глобалната енергийна сигурност“, съобщи по-рано съветникът на президента на Русия Юрий Ушаков.

Очаква се днес Путин да проведе и двустранни срещи в рамките на срещата на върха, включително с президента на Иран Масуд Пезешкиан и емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани, допълва ТАСС и БТА.