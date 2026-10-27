Затвориха кухня майка на търговска верига у нас заради лоша хигиена

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори кухня майка на търговска верига у нас заради лоша хигиена. Това съобщиха на брифинг пред медиите Кремена Стоева от отдел "Контрол храни" към агенцията и Мая Манолова, шеф на КЗП.

Затворени са още две топли точки в други вериги, които също приготвят готова кулинарна продукция. Причината отново е лоша хигиена, стана още ясно. Кухнята майка е в Пловдив, а топлите точки са в други градове - Пазарджик и София.

"Проверките, които извършваме тази седмица, са в продължение на проверките ни от предходната. Всички знаете, че миналата седмица проверихме складовете на големите търговски вериги, а тази седмица продължаваме с проверки в търговските обекти на веригите. Резултатите, които имаме от днес, са междинни. Проверките ще продължат до края на седмицата, като при тези проверки от вчера и от днес сме предприели действия по затваряне на една кухня майка на търговска верига, която приготвя готовите кулинарни изделия за обектите на цялата верига", съобщи Стоева.

По думите й затварянето се е наложило поради лоши хигиенни условия в обекта, както и липса на данни за проследяване на приготвените храни в обекта, което означава липса на данни за суровините, които се влагат в готовата кулинарна продукция, както и това, че няма данни за произхода на приготвената готова храна.

Съвместната проверка на БАБХ, КЗП и НАП установила занижена хигиена в помещенията за приготвяне на храна, занижена хигиена на технологичното оборудване, както и на съдовете, в които се приготвя храната, така че не е било възможно обектът да продължи да работи, докато не се отстранят констатираните несъответствия.

Стоева разясни още, че обявяването на търговската верига може би ще стане по-късно, когато приключи целият етап на проверките.

"Освен този обект са затворени още две топли точки в търговски вериги, които също приготвят готова кулинарна продукция. Нарушенията са идентични с тези на кухнята майка - занижена хигиена и липса на данни за начина на съхранение на готовите кулинарни продукти, така че да се гарантира тяхната безопасност при предлагането на крайния потребител", добави тя.

"Освен тези затворени обекти, в други търговски обекти сме установили и храни с изтекъл срок на годност от приблизително около 50 кг в различни обекти по малки количества. Това не е едно количество в един обект. Установили сме и храни с променен произход, неотговарящ на произхода, обявен в документите за доставка. Установили сме и нарушаване в изискванията за етикетиране - някои храни с липсващи етикети, така че има множество нарушения, за които ще бъдат издадени актове за административно нарушение", разясни още Стоева.

Мая Манолова пък съобщи, че днес КЗП издала четири наказателни постановления на големи търговски вериги. И четирите са за нелоялни търговски практики, заблуждаващи търговски практики, които подвеждат потребителите. "Например несъответствие между цената, която е обявена на етикета, и цената, която се маркира на потребителя на касата на супермаркета. Фалшиви промоции - стоки са обявени за такива в промоция, а на касата се установява маркиране на реалната цена, което е често срещано нарушение. Обявява се промоция с много малки количества, която буквално се изчерпва в първия ден на промоцията, и хората търсят стоки с намалени цени, но това се оказва заблуждаваща търговска практика. Както и подвеждащо етикетиране на стоки с етикети в цветове, които хората са свикнали да възприемат като промоционални такива, тоест, купуваш си продукт, който изглежда, че е на промоция, но реално той е на реална стойност", разясни тя.

По думите й по време на проверка се натъкнали и на още нарушения по Закона за защита на конкуренцията, а именно дискриминация по отношение на доставчици - предлагането на сходни продукти от една и съща продуктова категория с надценки по-големи от 10%. "За всеки един такъв случай санкцията е до 10% от оборота на търговеца. Всички тези случаи, надлежно оформени със съответните доказателства и данни от извършените проверки, са предоставени на Комисията за защита на конкуренцията", увери Манолова.