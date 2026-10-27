Шишков: Велико Търново ще бъде точката, която ще има две магистрали

Велико Търново ще бъде точката в България, която в един момент ще има две магистрали и може би най-добрата транспортна свързаност. Географското положение на града го предполага. Това увери регионалният министър Иван Шишков на среща с кмета Даниел Панов и в присъствието на премиера Румен Радев.

"В Бюджет 2027 г. е предвидено започване проектирането на квазиидеен проект и Подробен устройствен план на цялото трасе на магистралата от Русе до Маказа. Това е изключително важно за целия регион. До около 15 дни очакваме да възложим и ПУП на последната част от трасето - от обхода на Бяла до Велико Търново. Ще направим всичко възможно в рамките на 2027 г. да проектираме всички големи инфраструктурни обекти , които даже ги няма на картата, за да може да постигнем тази свързаност. За съжаление в последните 15 г. никой даже не го е проектирал", посочи Шишков.

Няколко важни инфраструктурни проблема постави на вниманието на премиера и регионалния министър кметът на Велико Търново. Стана ясно, че проектирането на Присовските завои по пътя към Прохода на републиката в момента е в начален етап. "Смятам в рамките на следващата половин година да имаме одобрен ПУП и изготвени проекти, за да има възможност да започне самото строителство в средата на следващата година", коментира Шишков.

За Северния пътен възел, който да изведе над 4000 автомобила дневно от Старо Търново, нещата са почти аналогични и там в следващата половин година трябва да може да започне да се строи. За свлачището на хълма Трапезица е възложена обществена поръчка и до края на ноември процедурата ще приключи и ще бъде избран изпълнител.

"За всички инфраструктурни обекти, за които най-вероятно е говорено с години, в момента сме започнали проектиране. Това, че сме го започнали сега не означава, че ще бъде с темпото на следващите 3-4 г., както се е случвало", коментира министърът.

Според премиера големият проблем, който се очертал и при магистрала "Хемус", че нямало даже разрешение за строеж, нямало проектиране, нямало отчуждаване.

"Ние полагаме максимални усилия. Даваме допълнителен бюджет. 2 милиона ще бъдат преведени на министър Шишков в бюджета за 2027 г., за да може да засилим проектирането.

"Ние ще работим с много по-ускорени темпове, така че задачата е ясна - максимум до 1 г. трябва да имаме проектирана тази магистрала с ОВОС и разрешителни, за да я възложим. Оттам нататък ще намерим начин строителството да бъде бързо и качествено", увери Румен Радев.

Относно осигуряване на финансиране Радев обясни, че се водят нелеки преговори с ЕК, а финансовото министерство работи на денонощен режим, но има червени линии, от които българското правителство не можело да отстъпи. Отново изброи пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, гарантиране на доходите.

"Препоръките на ЕК са да се орежат драстично разходите, за да можем да намалим дефицита от 5.7 до под 4%. Това е изключително амбициозна задача. От това зависи до голяма степен и европейското финансиране за догодина и за следващата многогодишна финансова рамка", каза Румен Радев.