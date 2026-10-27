Преди да отворят Арабаконак, за да облекчат движението по “Хемус”, го затвориха

Пътуващи всеки ден на работа в столицата: 4 часа ни отнема придвижването в едната посока

Движението по магистрала "Хемус" в района на тунелите стана още по-трудно, след като проходът Арабаконак, който трябва да служи като обход заради ремонта на "Топли дол", бе затворен временно в понеделник и ще остане така до 10 часа в сряда. Това е станало със заповед на кмета на Горна Малина инж. Ангел Жиланов, за да започнат подготвителни дейности по трасето на прохода преди ремонтирането му, за да може да поеме трафика.

Затварянето се е наложило заради разчистването на избуялата растителност в обхвата на пътя и заснемане на терена. Целта е да се установи какви ремонтно-възстановителни работи са необходими, за да може общинският път през прохода да се използва безопасно като обходен маршрут, съобщиха от община Ботевград.

Това е второ последователно временно ограничение на движението през Арабаконак. Предходната заповед на кмета е била издадена на 23 октомври и тогава проходът е бил затворен през целия уикенд чак до 8 часа в понеделник.

Спешният ремонт на прохода Арабаконак се налага заради затрудненото от ремонта движение през тунела "Топли дол". Неговата тръба в посока София ще остане затворена за основна реконструкция до догодина с малко прекъсване през коледно-новогодишния период.

При ремонта на другите тунели за тежкотоварния трафик се използваше пътят през Витиня, който бе окончателно разбит. Миналата седмица регионалният министър Иван Шишков каза, че там се налага укрепване на подпорна стена, което ще отнеме значително повече време, и затова е предпочетено да се ремонтира проходът Арабаконак, което може да се направи за двайсетина дни, ако метеорологичните условия позволяват. Ремонтът там ще се прави от фирмата, която реконструира и самия тунел.

Междувременно хора от Ботевград и региона, пътуващи всеки ден на работа до столицата, заявиха по БНР, че са готови да организират протест идната седмица, ако движението не бъде облекчено, тъй като в определени часове прибирането им София само в едната посока трае до 4 часа.

От АПИ съобщиха, че от сряда още при отварянето на сайта ще излиза интерактивна информация за състоянието на пътищата в района на тунела "Топли дол", която да информира пътуващите за състоянието на трафика.