Брюксел обмисля да ползва приходите от глобалния данък, за да подсили бюджета на ЕС

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Европейската комисия търси начин да напълни бюджета на ЕС с пари от данъците на мултинационалните компании, без да натоварва допълнително националните бюджети. Брюксел обмисля част от приходите от глобалния минимален корпоративен данък да отиват директно в общата европейска хазна, За това съобщава европейското издание "Политико", като се позовава на четирима дипломати от съюза.

Идеята може да помогне за отпушването на преговорите за следващия седемгодишен бюджет на съюза, който според последното предложение е в размер на 1,82 трилиона евро. Спорът за новите общоевропейски данъци обаче продължава да е сред основните пречки пред постигането на споразумение.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща настоява страните членки да се договорят до края на годината. Причината е, че предстоящите избори в Полша, Франция и Италия могат допълнително да усложнят преговорите.

След повече от година спорове правителствата все още не могат да постигнат съгласие за петте нови данъка, от които Европейската комисия очаква да събира общо 65 млрд. евро годишно.

Един от най-спорните варианти е корпоративният данък CORE, който предвижда фиксирана такса за компаниите с годишни приходи над 100 млн. евро. Той среща особено силна съпротива в Германия.

За да се преодолее блокажът, френският президент Еманюел Макрон е подкрепил на срещата на върха през октомври част от приходите от данъка върху мултинационалните компании да бъдат пренасочени към бюджета на ЕС, съобщават двама от дипломатите.

Според поддръжниците на предложението то има по-голям шанс да получи политическа подкрепа от CORE, тъй като се основава на печалбите на компаниите, а не на общите им приходи.

„Корпоративният данък върху доходите облага компаниите според тяхната рентабилност. CORE не прави това – той налага такса без оглед на обстоятелствата", обяснява Паскал Сен-Аман, бивш служител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и един от създателите на глобалното данъчно споразумение.

Как работи глобалният минимален данък?

Споразумението на ОИСР от 2021 г. задължава държавите от ЕС да прилагат минимална корпоративна данъчна ставка от 15% за големите мултинационални компании с годишен оборот над 750 млн. евро.

Целта е да се сложи край на надпреварата между държавите за привличане на големи компании чрез все по-ниски данъци. Дълги години корпорации като Apple и Google избират Ирландия за европейско седалище заради ниските данъчни ставки и по-либералното регулиране.

Когато дадена държава облага големите компании под прага от 15%, правилата предвиждат събирането на допълнителен данък, който да компенсира разликата. Засега приходите от него остават в националните бюджети, но Брюксел обмисля част от тях да бъдат насочвани към общия бюджет на ЕС.

Това може да засегне държави като Ирландия и Нидерландия, които поддържат ниски корпоративни данъци и получават значителни приходи от допълнителното облагане. Само Нидерландия е събрала 449 млн. евро през 2026 г. от постъпления, свързани с глобалния минимален данък, съобщава Bloomberg.

Сен-Аман защитава идеята с аргумента, че дейността на големите компании не се ограничава до държавата, в която са регистрирани.

„Дейността им се осъществява в Ирландия, но е свързана с управлението на европейските пазари", посочва той.

Екипът на Коща и Европейската комисия проучват предложението преди двустранните разговори с правителствата на страните членки, които започват следващата седмица.

Коща ще провери нагласите на държавите, преди да представи нови бюджетни параметри и предложения за европейски данъци преди срещата на върха на 26 и 27 ноември.