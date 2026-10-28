За пета поредна година Kaufland подкрепя работата на българските учени и екипа на Ледения континент

Над 35 научни проекта ще бъдат изпълнени по време на юбилейната 35-а българска антарктическа експедиция. В нея ще участват близо 125 души, които ще работят на Българската антарктическа база и Българският военен научноизследователски кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“. Той ще отплава на 4 ноември от Морска гара „Варна“ и по план ще плава 45 дни до Антарктида. За пета поредна година Kaufland България подкрепя работата на българските учени, като осигурява близо 30 тона хранителни и нехранителни продукти за експедицията. С тазгодишното дарение общата подкрепа от ритейлъра от началото на партньорството ще надхвърли 120 тона.

Проф.д.н. Христо Пимпирев

„Искам да благодаря на Kaufland за огромната подкрепа. Голямото дарение, което ни дават ежегодно, осигурява хранителните и нехранителните продукти за близо половин година на полярната ни база и за екипажа на кораба по време на пътуването и престоя му в Антарктида. Страната ни има много силно присъствие на Ледения континент. Ние се явяваме като притегателен център за всички наши съседни страни и сме своеобразен хъб на полярните изследвания за нашия регион“, каза ръководителят на българските антарктически експедиции проф. дн Христо Пимпирев.

Драгомир Матеев, Христо Пимпирев, Росица Янева- ПКФ

Работата на българската база в Антарктида ще продължи от средата на ноември до средата на март 2027 г. На българската база традиционно работят учени от Румъния, Гърция, Черна гора, Турция и ОАЕ, а тази година и от Китай, Колумбия, Еквадор, Бразилия, Португалия и САЩ.

По време на предстоящата експедиция учените ще работят по проекти в областта на екологията, морската биология, орнитологията, геологията, биологията, физиката и други научни направления. Българският антарктически институт продължава и конкурсите за научни проекти на млади учени с цел насърчаване на научната им кариера, като отново в експедицията ще се включи млад учен от Физическия факултет на Софийския университет.

Участниците ще отпътуват в 7 различни групи. Освен българския кораб (НИК 421), ще се ползват испански кораби, както и самолети на ВВС на Чили, Колумбия и Бразилия. За първи път 12 проекта ще бъдат реализирани от борда на българския научноизследователски кораб.

Сред ключовите постижения през миналата година е завършването и пускането в експлоатация на новия лабораторен блок в българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. През настоящата експедиция той ще бъде оборудван със специализирана апаратура, която ще разшири възможностите за провеждане на научни изследвания на Ледения континент.

В експедицията през миналата година са участвали близо 75 души и са изпълнени над 35 научни проекта, коментира още Драгомир Матеев, заместник-директор на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет и човекът, който стои зад сложната логистика на българските експедиции. Той заяви, че тази година броят на проектите и участниците ще надмине рекордния миналогодишен брой.

Българският институт се отваря и към проекти за изкуството. От разработки в една дисциплина проектите на базата постепенно се превръщат в мултидисциплинарни екипи с международно участие и нови партньорства. Тази година дори ще се изработват скулптури от различни материали, открити на брега - най-често останки от потънали кораби.

В момента Българският институт кандидатства за рекорд на Гинес с платно, съставено от 8 хил. детски рисунки (близо 100 кв. м), под мотото „Земята – това е нашият дом“.