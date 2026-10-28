Николай Вълканов: Печалбата на търговските вериги е 3%

Мръсотия и храни с неясен произход, приготвени за продажба в топлите витрини на магазини в София и Пазарджик, са сред нарушенията, установени при проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заради констатираните проблеми е затворена централна кухня на една от търговските вериги в Пловдив.

В склад на друга верига инспекторите открили храни с изтекъл срок на годност, съхранявани редом с годните продукти.

Дали затворената кухня принадлежи на член на Сдружението за модерна търговия, не е известно на организацията. Това заяви Николай Вълканов от сдружението в предаването „Тази сутрин" по bTV.

В разговора той коментира и спора за надценките в търговските вериги. Според него цените на отделни продукти не дават реална представа за разликата между доставната и продажната стойност на всички стоки в един супермаркет.

„Ако извадите 5 продукта, или 10, или 50 с такъв тип разходи между покупна и продажна цена, но си затворите очите за останалите 9000 или 5000, които са със съвсем различна, много по-ниска разлика между доставна и продажна цена, изкривявате картината", обясни Вълканов.

Той подчерта, че при оценката на надценките трябва да се отчита и колко стоки се продават с намаление. Като пример посочи маслото. Според него отделни продажби с по-висока надценка не показват каква е средната разлика между доставната и крайната цена.

„Дори да приема, че стоят на 140% надценките, което дълбоко ме съмнява, ако от 10 броя масло един е продаден на тази надценка, всички останали са продадени в рамките на промоция или акция с три или четири пъти по-ниска цена", каза той.

Вълканов постави въпроса и защо цените на някои млечни продукти в търговските вериги са сходни с тези в държавната компания „Ел Би Булгарикум" и във фирмените магазини на производителите, а в отделни категории дори са по-ниски.

„Как да си обясним тогава, че в държавната „Ел Би Булгарикум" цените на маслото, на сиренето, на кашкавала не се различават особено, даже са малко по-високи в някои от тези продуктови категории, отколкото в търговските вериги?", попита той.

Представителят на сдружението даде пример и с млекомат в София, където по думите му литър прясно мляко се продава за 2 евро.

„Ако има велика завера в цената на сиренето, както се опитват да ни убедят разни телевизионни герои, в тази велика завера и държавната компания ли участва, и фирмените магазини ли участват, и директните продажби от производителите ли участват?", коментира Вълканов.

На въпроса кой печели по веригата на доставки той отговори, че печалбата е необходима за всички участници на пазара.

„Всеки печели. Ако някой губеше, нямаше да съществува на този пазар. Естествено, че всеки трябва да печели", заяви той.

В предаването беше показана и графика с усреднени данни за приходите и разходите в търговията на дребно. Според представената от Вълканов разбивка от всеки 100 евро приходи около 75-76 евро са за доставната стойност на стоките. Останалите средства покриват транспортни разходи, заплати, осигуровки, амортизации и други дейности, а нетната печалба е около 3%.

„Тези данни не се променят драстично във времето. Те стоят долу-горе константни", посочи той.

По думите му подобни съотношения се наблюдават и в Германия и Франция. Вълканов уточни, че става дума за средни резултати за целия сектор, които не изключват някои продукти да се продават с по-висока надценка, а други – на по-ниски цени.

Той допълни, че търговците сами определят кои стоки да включват в промоционални кампании и как да разпределят намаленията между различните продукти.