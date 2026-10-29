Какво търсим в работодателя си днес и преди 25 години

Заплатата да е добра. Работодателят – сигурен. Секторът – престижен. Преди 25 години това са три от основните критерии при избора на работа.

Днес те продължават да бъдат важни, но към тях се добавят и други очаквания: богат пакет от придобивки, възможности за развитие, позитивна работна среда, работа от вкъщи и баланс между професионалния и личния живот.

Лилия Владимирова и Радка Чакърова са преки свидетели на тази промяна. И двете са част от HR екипа на Yettel още от времето, когато компанията носи името Globul. Лилия се присъединява през 2005 г., а Радка – през 2009 г.

„В онези първи години компанията растеше бързо и наемахме много нови хора. Бяхме вторият GSM оператор в страната и да работиш при нас, а и в телекомуникациите като цяло, беше въпрос на престиж“, спомня си Лилия.

Когато по-късно към екипа се присъединява Радка, тя започва като стажант заедно с над 50 души, повечето инженери и маркетинг специалисти. „Това беше периодът, в който Globul и Германос се обединяваха в една структура. Екипите започваха да работят все по-тясно заедно, независимо от коя компания идват“, разказва тя.

През годините много от промените в управлението на хората са свързани с развитието на самия бизнес – смяна на собствеността, навлизане в нови сегменти или въвеждане на нови технологии. Всяка от тези стъпки променя не само начина на работа, но и културата в компанията.

Промените отвътре

„Globul постави началото на нещо голямо и значимо и ентусиазмът се усещаше във всеки екип. Днес продължаваме със същата енергия и амбиция да бъдем най-добрите в това, което правим“, спомня си Лилия.

Радка добавя, че тогава работната среда е доста по-различна от днешната – директорите имат отделни кабинети, главният изпълнителен директор е на седмия етаж, а да се качиш дотам е по-скоро изключение.

Когато през 2013 г. норвежката група Теленор купува компанията, започва нов етап в развитието на работната среда и култура.

„С въвеждането на отвореното офисно пространство общуването стана по-директно и неформално. Вече можеше да седиш на съседно бюро с директор или да разговаряш непосредствено с главния изпълнителен директор“, спомня си Радка.

Променя се не само офисът, но и начинът, по който хората общуват, споделят идеи и работят заедно. Включително и очакванията към лидерите. „Мениджърът вече не беше само човекът, който разпределя задачите. От него се очакваше да развива хората си и да се грижи за тях. Затова инвестирахме сериозно в лидерски програми и обучения“, посочва Лилия.

Тогава се появява и ролята на HR бизнес партньора, която и до днес има ключово значение.

„HR бизнес партньорът работи пряко с лидерите и ги подкрепя по всички теми, свързани с хората в техните екипи. Това промени начина, по който бизнесът гледа на нас и ни позиционира като стратегически партньор при вземането на решения“, обяснява тя.

Поставя се началото и на редица инициативи, които съществуват и до днес – като програмата за хора с увреждания „Рамо до рамо“, стартирала под името Open Mind, стажантската програма на телекома Hub и мобилното приложение за служители Digital Office.

Следващата промяна в собствеността идва през 2018 г., когато чешката PPF Group придобива Теленор в България. Няколко години по-късно се появява и новият бранд Yettel.

„Yettel съчета натрупания опит с възможността да създадем нещо ново. Това беше голям международен проект с участието на служители от България, Унгария и Сърбия. Част от решенията разработихме на местно ниво, а други стъпваха върху общия опит на групата и утвърдени международни практики“, посочва Радка.

За нея обаче по-важното е, че през всички тези промени се запазват отворената комуникация, споделянето на идеи и възможността хората да работят заедно.

От хартиени досиета към дигитални процеси

Една компания се променя не само отвътре, но и от промените в средата. А през годините такива не липсват.

COVID-19, например, ускорява навлизането на дистанционната работа. „Пандемията изведе на преден план теми като психичното здраве, благосъстоянието на служителите и баланса между професионалния и личния живот. Днес те са важна част от разговора за работната среда“, посочва Радка.

Друга голяма промяна е дигитализацията.

„Когато започнах в компанията през 2009 г., отговарях за досиетата на Германос. Всички те се съхраняваха в голям шкаф зад мен, пълен с папки и хартия. Днес 95% от документите и значителна част от служителските процеси са дигитализирани“, илюстрира промяната Радка.

Променя се и самият бизнес. Навлизането на Yettel в сегменти като домашния интернет и телевизията, дигиталната трансформация и развитието на изкуствения интелект водят до търсене на нови умения и профили.

По думите на Радка инженерните, маркетинговите и търговските знания продължават да бъдат важни. Но все по-голямо значение има способността да разбираш новите технологии и да ги прилагаш в работата си.

Различен опит, различни очаквания

Промените в поколенията също оформят пазара на труда и носят нови предизвикателства.

„При нас работят хора, които са в компанията от самото начало, и колеги, които още учат. Всеки има различни очаквания за развитието си, начина на работа и отношенията с ръководителя. Задачата на мениджъра е да разбере тези различия и да намери правилния подход към всеки“, посочва Лилия.

„Преди много от завършващите телекомуникации естествено избираха да работят в сектора. Днес възможностите пред тях са много повече, а конкуренцията за таланти е по-силна. Затова трябва постоянно да търсим нови начини да привличаме хората, да ги развиваме и да създаваме условия те да останат“, обобщава Радка.

Работодател и кандидат: кой кого избира?

От дистанцията на времето разликите преди и днес се виждат по-ясно.

Според Лилия през 2005 г., когато компанията расте бързо, основната задача е да привличат и назначават служители с търсените умения и качества. Днес фокусът е по-широк – не само да привлича подходящите хора, но и да им дава възможности за развитие, да ги ангажира и да създава среда, която отговаря на техните очаквания, но и на нуждите на бизнеса.

За Радка едно от големите предизвикателства в период на растеж е създаването на общност. Днес към него се добавя и въпросът как компанията да остане конкурентен и предпочитан работодател.

„Светът и работата се променят с все по-бърз темп. Една от най-важните задачи на HR е да подкрепя хората в тази среда – да им помага да се адаптират, да се развиват и да запазват своята енергия и фокус. В същото време трябва да създава условия компанията да продължи да се развива и да бъде успешна“, смята тя.

Най-голямата промяна може да се обобщи и по друг начин – ако преди компаниите имаха водеща роля в избора на служители, днес самите кандидати имат все по-голяма дума при избора на работодател.

Едно обаче остава непроменено – и двете страни продължават да се нуждаят една от друга.