Цените на петрола скочиха с почти 2%

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Цените на петрола се повишават с почти 2% в азиатската търговия днес, след като йеменските хути съобщиха за ракетен удар срещу най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия. Това поднови опасенията за сигурността на доставките от основния износител, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 2,14 долара, или 1,88%, до 116,02 долара за барел към 09:15 часа българско време. Американският лек суров петрол повиши цената си с 1,94 долара, или 1,94%, до 101,84 долара за барел.

Подкрепяните от Иран хути заявиха във вторник, че са поразили саудитското съоръжение, което има капацитет за преработка на 550 000 барела дневно. Саудитските власти не са потвърдили съобщението.

Повишението последва спад на цените с близо 2 долара през предходната сесия.

Според стратезите по суровини на Ай Ен Джи (ING) пазарът продължава да отчита повишена вероятност от нова ескалация на напрежението в Близкия изток, пише БТА.

„Цените на петрола остават високи, тъй като пазарът очаква по-голяма яснота относно следващия ход на президента Тръмп спрямо Иран", посочиха те.

Според анализаторите, ако междинните избори в САЩ преминат без нови удари срещу Иран, това може да е достатъчно, за да започне намаляване на рисковата премия в петролните цени.

Подкрепа за котировките оказаха и данни за спад на американските петролни запаси. Според пазарни източници, позоваващи се на Американския петролен институт, запасите от суров петрол са намалели с 2,03 млн. барела през седмицата до 23 октомври.

За сравнение, анкетирани от Ройтерс анализатори очакват увеличение с около 15 000 барела. Официалният седмичен доклад на американската Агенция за енергийна информация предстои да бъде публикуван по-късно днес.

Инвеститорите следят и насрочената за неделя среща на страните от ОПЕК+. Според източници, запознати с въпроса, производителите се очаква да запазят без промяна целите си за добив през декември.

Производството в повечето от седемте основни участници в обсъжданите ограничения и увеличения на добива, Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман, остава под целевите равнища.

Междувременно износът на суров петрол от руските пристанища на Балтийско и Черно море може да намалее през ноември, заявиха търговци. Причината е очакваното увеличаване на производството на дизелово гориво в руските рафинерии след сключеното този месец споразумение с Вашингтон.