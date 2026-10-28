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Правителството няма да диктува цените на храните, но иска ниски надценки като в Европа

Албена Арабаджиева

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Правителството не диктува цените, но пазарът трябва да се регулира, категоричен беше Румен Радев Снимка: Велислав Николов

Ние сме свободна пазарна икономика,няма да диктуваме цени и да се връщаме в едни стари времена. Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито в останалите развити европейски държави, не искаме нищо повече.

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството в сряда. 

Той подчерта, че трябва да има ясна законова рамка за регулация на пазара, проследимост на ценообразуването и борба с нелоялните търговски практики. Затова първите действия на парламентарната група и правителството били да приемат промените в законите за КЗП и КЗК.

Започнахме ясно регламентирани проверки, а не стихийни - за качество и какво слага на трапезата българския гражданин. Ще продължим, категоричен беше премиерът.

Той приветства и решението на КЕВР цените за парното и тока за бита да не се вдигат въпреки повишаването на цените на газа на международните пазари. Това ще важи за целия отоплителен сезон - до 1 юли 2027 г. Навлизаме в отоплителния сезон и цените за тока за бита и парното са от жизненоважно значение за всички. Нашата задача е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", каза Радев.

Преди седмици "Булгаргаз" поиска увеличение на цената на газа с 34% от 1 ноември. Така през ноември цената ще скочи на 59 евро за мегаватчас. Днес КЕВР трябва да разгледа предложението. 

Имаше опасност поскъпването на газа да вдигне и цената на парното с около 20%. Вчера обаче председателят на КЕВР Пламен Младеновски обеща това да не се случи.

"Топлофикация София" вече е в готовност да пусне парното, това би трябвало да се случи в следващите дни, тъй като вече условията за това са се случили.

Правителството не диктува цените, но пазарът трябва да се регулира, категоричен беше Румен Радев

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