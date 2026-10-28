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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23821005 www.24chasa.bg

Китай призова ЕС да не злоупотребява с търговските защитни мерки

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай призова Европейския съюз да спазва принципите на пазарната икономика и лоялната конкуренция на фона на съобщенията, че Брюксел обсъжда планове за ограничаване на вноса на китайски химикали, мебели, машини и други стоки.

„Същността на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС е във взаимната изгода и взаимноизгодното сътрудничество", заяви говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун на вчерашната си редовна пресконференция. Той призова Брюксел да не злоупотребява с инструментите за търговска защита и да предприеме конкретни действия за нормалното и стабилно развитие на двустранните отношения.

По думите му втората среща на механизма за консултации между Китай и ЕС в областта на търговията и инвестициите е постигнала положителен напредък. Според Пекин това показва, че „различията в икономическите и търговските отношения могат да бъдат преодолявани чрез диалог и консултации".

Гуо Дзякун подчерта, че задълбочаването на икономическото сътрудничество при взаимно уважение е в интерес и на двете страни и отговаря на очакванията на бизнеса и гражданите в Китай и Европа.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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