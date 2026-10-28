Kia подготвя първия си водороден модел

Kia планира да започне производството на версия, задвижвана с водород, на следващото поколение на своя огромен SUV Carnival през 2029 г., съобщиха южнокорейските медии, позовавайки се на споразумение между ръководството на автомобилния производител и синдикатите. Според Yonhap, новият модел ще слезе от поточната линия в завода на компанията в Гуангмьонг, близо до Сеул.

Споразумението е постигнато в рамките на съвместна комисия за стабилност на заетостта, където ръководството на Kia и синдикатите обсъдиха производствената програма на корейските фабрики за следващите години. Освен водородния Carnival, то се отнася например за наследниците на моделите Sportage и Sorento и нов електрически SUV.

Очаква се наследникът на Carnival да разполага с ново поколение система за водородни горивни клетки. Точният ѝ вид все още не е известен, както и евентуалната ѝ техническа връзка с водородните модели на сестринската компания Hyundai.

Превозните средства с горивни клетки, известни като FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles), се задвижват от електрически двигател, подобен на конвенционалните електрически превозни средства с батерии. Те обаче генерират електричеството си директно на борда, като реагират на водород с кислород в горивна клетка. Водородът се пренася в резервоари под налягане и освен топлина, по време на работа се произвежда и вода. Това не е двигател с вътрешно горене, задвижван от водород.

За Kia това ще бъде първият масово произвеждан автомобил с тази технология. Hyundai има преднина в рамките на същата автомобилна група. В допълнение към водородните камиони и автобуси, компанията произвежда и пътническия SUV Nexo.