Жечо Станков предупреди за ново поскъпване на храните, стоките и услугите

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Бившият енергиен министър Жечо Станков предупреди за риск от ново поскъпване на стоките и услугите заради увеличението на цените на електроенергията за бизнеса.

В публикация във фейсбук той отправи критики към управляващите заради липсата на своевременни мерки за овладяване на цените на тока, газа и горивата.

„Сметката за бездействието на управляващите не идва в Министерския съвет. Идва на касата в магазина. И я плащаме всички ние!", написа Станков.

По думите му цената на електроенергията за бизнеса се е повишила значително през последните месеци. Той посочва, че през юни тя е била 98 евро за мегаватчас, докато през октомври е достигнала 231 евро за мегаватчас.

„Над 135% увеличение! Дори след компенсациите цената остава около 200 евро!", заяви бившият енергиен министър.

Според публикуваните от него данни средната цена ще достигне 320 евро за мегаватчас.

„За утре средната цена е 320 евро за мегаватчас, една от най-високите в цяла Европа", посочи той.А горивата? А газът? Къде са мерките за овладяване на техните цени? Предложих работещи мерки, но дори не ги разглеждате!", написа Станков.

Според него високите енергийни разходи ще окажат влияние върху цените на стоките и услугите, тъй като бизнесът предстои да получи новите си сметки за електроенергия.

„След седмица бизнесът ще получи новите си сметки. И какво следва? По-скъпи храни, стоки и услуги. Отново!", предупреди той.

В публикацията си Станков критикува управляващите за липсата на навременни действия срещу поскъпването на енергоносителите.

„Не може да говориш за борба с инфлацията, а да не предприемаш навременни мерки срещу скъпите ток, газ и горива!", подчерта бившият енергиен министър.