Удължиха лиценза за дейността на "Лукойл" в България с още 4 месеца

Лицензът за дейността на дружествата от групата „Лукойл" в България е удължен с още четири месеца – до 26 февруари 2027 г., от Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания.

Това съобщи вицепремиерът Александър Пулев във фейсбук. Решението е от съществено значение за сигурността на доставките на суров петрол, застраховането на танкерите и непрекъсваемостта на ключови бизнес операции.

Британските застрахователи имат важна роля в този процес, в световен мащаб, като застраховат над 90% от танкерите, доставящи суров петрол, пише той.

"След проведени редица разговори с британските партньори постигнахме това важно решение, което осигурява необходимата стабилност и предвидимост за работата на рафинерията в Бургас и дружествата от групата у нас.

Благодаря на британското посолство в България за активната роля и съдействието.

Удължаването е резултат от активния диалог на правителствено ниво под егидата на премиера Румен Радев и в тясна координация с британските ни партньори.

Българското правителство ще продължи да работи в тясно сътрудничество с международните партньори в защита на стабилността и интересите на българската икономика и потребители", се казва още в публикацията на Пулев.

Преди седмица финансовото министерство на САЩ отново увеличи срока и на лиценза, с който се дава разрешение за преговори и сключване на споразумения за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна фирма "Лукойл". Бовият краен срок е 21 ноември.

Удължаването на лиценза не значи, че вече има разрешение за сделката. Това, което позволява лицензът е да се водят преговори и да се сключат договори, които могат да бъдат изпълнени само след отделно одобрение от US властите.

Президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл" през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение и не разполагат с информация за тях за продажба на международните активи на компанията майка.