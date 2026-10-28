Съдът потвърди глобите на КЗК за фалшивото масло

Административен съд - София-област потвърди на първа инстанция наложените от Комисията за защита на конкуренцията санкции за заблуждаващо предлагане на продукта „Deutsche Markenbutter" като масло, въпреки че той съдържа над 95% немлечни мазнини. Съдът потвърди имуществените санкции на „Клас фуд" и „Алфа СД" в размер на общо близо 310 хил. евро, като приема, че решението на КЗК е законосъобразно и санкциите съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Решението на КЗК е част от правоприлагащата дейност на антимонополния орган на пазара на храните. Въз основа на данните от секторния анализ и задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги в края на месец май 2026 г. КЗК образува две производства срещу „Кауфланд България" и „Максима България" (собственик на „Т-Маркет") за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици.

В рамките на двете производства през последните пет месеца КЗК събра доказателства, които се анализират. За всяко едно установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Предвид оборотите на големите търговски вериги, санкцията дори за леко нарушение възлиза на десетки милиони евро, а при установено тежко нарушение – до над 100 млн. евро.

Двете производства са в напреднала фаза, като едното се очаква да приключи с произнасяне на КЗК в рамките на десетина дни.

Още през декември 2025 г., при представянето на междинните изводи от секторния анализ, КЗК акцентира на значителния обем отстъпки, които производители и доставчици предоставят на големите търговци. Тези условия в определени случаи биха могли да доведат до продажба на продукция на себестойност или под нея. Затова Комисията задълбочи проучването на ценовата политика, отстъпките, надценките и договорните отношения в сектора. Тогава КЗК призова участниците на пазара към саморегулация, като заяви, че при липса на убедителни доказателства за преодоляване на установените проблеми ще упражни правомощията си за образуване на производства по Закона за защита на конкуренцията.

Антимонополният орган извършва и предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги във връзка със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.