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Бюджетна китайска кола с успешен тест за спукване ...

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Бюджетна китайска кола с успешен тест за спукване на гума при 140 км/ч

Георги Луканов

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BYD Seagull се продава в Европа 4 пъти по-скъпо, отколкото в Китай. Снимка: BYD

Електрическият хечбек BYD Seagull от второ поколение с функция за бързо зареждане завърши тест за спукване на гума със скорост от 140 км/ч в Китай. Автомобилът остана стабилен, въпреки че едната гума се спука напълно мигновено. Подобна система за контрол на сцеплението не е типична за достъпни автомобили с начална цена от 9880 долара в Китай.

В споделения от марката клип колата ускорява до 140 км/ч на прав участък. Малко след това предварително инсталирано устройство пробива предната дясна гума на няколко места, което води до бързо спадане на налягането . Колата обаче остава напълно стабилна, като безопасно намалява скоростта, без да се отклонява от курса.

Подобни сложни системи за стабилност са често срещани за скъпите китайски електрически автомобили и plug-in хибриди. Автомобилите от началното ниво обаче рядко получават усъвършенстваните технологии за безопасност в Китай.

Новият BYD Seagull може да бъде оборудван със система за асистирано шофиране God's Eye (DiPilot 300), базирана на LiDAR. Тя е подходяща за автономно паркиране и функцията Navigate On Autopilot (NOA) по градски пътища и магистрали. Тази технология позволява на автомобила да се придвижва самостоятелно от адрес на адрес в Китай. Въпреки това, водачът все още трябва внимателно да следи ситуацията.

BYD Seagull се продава в Европа 4 пъти по-скъпо, отколкото в Китай. Снимка: BYD

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