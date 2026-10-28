Най-големият публичен енергиен холдинг в България - Еврохолд България АД, собственик на групата Електрохолд и Соларс Енерджи ЕАД, стартира процедура по допускане на акциите на компанията на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange) след решение на управителния съвет на дружеството.

Процесът предвижда книжата да бъдат регистрирани за търговия на най-високия подсегмент на борсата във Франкфурт – Prime Standard. В момента акциите на Еврохолд се търгуват на премиум сегмента на Българската фондова борса (БФБ), както и на основния пазар на Варшавската фондова борса (WSE).

Франкфуртската фондова борса, собственост на Deutsche Börse AG, е една от най-големите и утвърдени фондови борси в света и основен пазар за ценни книжа в Германия. Нейният индекс DAX е основният фондов индекс на Бундесрепубликата, който отразява представянето на 40-те най-големи и най-ликвидни компании в страната. Франкфурт е финансова столица на Германия и един от най-важните глобални икономически центрове.

Листването на акциите на Еврохолд на Франкфуртската фондова борса се очаква да увеличи значително ликвидността на книжата и да привлече интереса на водещи международни институционални инвеститори. „Решението ни е продиктувано от сигнали за значим интерес към книжата на компанията от страна на международни институционални инвеститори, особено след обособяването на Еврохолд като изцяло енергиен холдинг. Листването във Франкфурт ще направи акциите на холдинга достъпни за много повече инвеститори и ще ни предостави още повече възможности за финансиране и развитие на бизнеса“, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд. „Европа преминава през мащабна енергийна трансформация и електрификация. Еврохолд е не просто част от този процес, а нейн двигател. От тази гледна точка, смятаме, че акциите на холдинга ще привлекат сериозно внимание на големите инвеститори на Франкфуртската фондова борса и ще бъдат оценени правилно,“ заяви Асен Христов, председател на надзорния съвет на холдинга.

Процедурата по допускане на акциите на компанията на Франкфуртската фондова борса предвижда листване на всичките 520 940 000 (петстотин и двадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди) броя обикновени, непривилегировани, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции на Еврохолд с ISIN код BG1100114062, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност от 0.51 евро.

За допускане до търговия не е необходим проспект съгласно европейския Регламент (ЕС) 2017/1129 и поради тази причина управителният съвет на холдинга одобри изготвянето на т. нар. информационен документ по образеца на Приложение IX към Регламента, който съдържа основната информация, от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат същността на дружеството и свързаните с него рискове и ценните книжа. Въпросният документ ще бъде подаден до българския регулатор - Комисията за финансов надзор (КФН), и публикуван публично.

Заявления за допускане до търговия на Франкфуртската фондова борса ще бъдат направени и за акциите от бъдещи увеличения на капитала на Еврохолд, включително, но не само, в резултат на упражняване на правата по вече издадените от холдинга варанти (ISIN BG9200007243 и ISIN BG9200002269), в съответствие с приложимото законодателство на Федерална република Германия.

Консултанти и координатори на процедурата по листване на акциите на Еврохолд на Франкфуртската фондова борса ще са българският и германският инвестиционен посредник - Състейнабъл Бизнес Солюшънс ЕАД и Wolfgang Steubing AG. Предстои подписването на необходимите договори и споразумения за успешното реализиране на трансграничния сетълмент и старта на търговията.