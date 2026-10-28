МРРБ: Двата километра от "Струма", които струват 108 млн. евро, имат много съоръжения, а и са договаряни преди нас

Участъкът от магистрала "Струма" от 2,7 км, който ще струва 108 млн. евро с ДДС, представлява сложно съоръжение, а и поръчката е обявена и финализирана преди сегашното управление. Това се казва в прессъобщение на МРРБ.

Ето пълния текст на прессъобщението:

Във връзка с множеството интерпретации по темата с „малкия участък" от 2,7 км на АМ „Струма", с медийни спекулации и неверни политически внушения, отправени към обществото, Ви изпращаме цялата фактология около развитието на този казус през годините. Всички граждани на Република България имат правото да научат цялата истина около тази сага.

Правителството „Желязков" определя цената от 108 млн. евро с ДДС за „малкия участък" от магистрала "Струма". На 25 септември 2025 г. Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" решава да проведе пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 в участъка от км 373+300 до км 376+000. На 26 септември 2025 г. АПИ отправя покана за участие в пазарните консултации.

На 4 ноември 2025 г. Изпълнителят представя писмо във връзка с предстоящото изтичане на срока на договора и липсата на разрешение за строеж за участъка от км 373+300 до км 376+000. Изложени са фактическите обстоятелства и правните последици при евентуално прекратяване, в това число евентуални претенции от страна на Изпълнителя в размер на 85 700 000 лв. без ДДС. Следват няколко допълнителни споразумения за спиране на срока на основния договор.

С решение на УС на АПИ от 19.11.2025 г. се спират основните договори и се възлага да се проведат процедури по договаряне, като се одобрява и прогнозната стойност на поръчките.

По време на служебния кабинет „Гюров", на 23 април 2026г. УС на АПИ взема решение за обявяване и стартиране на поръчките за проектиране и строителство, и за консултантски услуги. На 30.04.2026 г. са публикувани поръчките за открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000 с решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1 и открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000. Предложената цена за проектирането и строителството е 89 907 783,37 евро без ДДС, а за консултантска услуга - 3 153 196,00 евро без ДДС.

Новото решение за участъка от км 373+300 до км 376+000 включва множество инженерни съоръжения: нова връзка при пътен възел „Симитли"; реконструкция и изграждане на пет връзки при пътен възел „Симитли Център" и два нови пътни надлеза; пътен възел „Симитли – Изток" с три връзки, един надлез и един подлез; изграждане на седем сложни съоръжения – мостове, надлези и подлези, и реконструкция на два съществуващи моста и надлеза; девет водостока на дясното платно; армонасипни стени и пилотно фундирани укрепителни и подпорни стени; непрекъснат шумозащитен екран с дължина над 5,5 км; нов водопровод, реконструкция на съществуващи водопроводи и три въздушни електропровода, както и реконструкция на други електрически, телекомуникационни и канализационни съоръжения.

На практика повече от 10 години продължава сагата със завършването на въпросните 2,7 км и горе описаните съоръжения към тях от лот 3.1 на магистрала „Струма". Поредица от години промени по проекта, за който първият договор за проектиране и строителство е подписан още през 2015 г.

В началото на декември 2015 година е одобрен ПУП – Парцеларен план със заповед на тогавашния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Но в тази заповед е изключена частта, попадаща в регулационните граници на гр. Симитли /бъдещ пътен възел/. На 30 декември същата година е подписан договора за проектиране и строителство на АМ „Струма" Лот 3.1.

Следва поредица от изменения на идейните проекти за трасето и преминаване на няколко процедури по ОВОС. Едва февруари 2024-та година, след решение на Министерски съвет ( с премиер акад. Николай Денков), стартира препроектиране на третия вариант на проекта, процедурата по изменение на действащия ПУП и нов ОВОС на цялостното трасе. Промяната касае удвояване на трасето при въпросните 2,7 км и изграждането на два пътни възела край гр. Симитли.

На 11 септември 2026 година Изпълнителят изпраща отново писмо до АПИ, в което дава 14 дневен срок да се вземе решение, като описва подробно рисковете от евентуално прекратяване на договора.

Със Заповед от 15 септември 2026 година на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се разрешава изработването на проекти за изменение на ПУП- Парцеларен план от 2015 година и на ПУП – ПР на гр. Симитли. С това се включва частта, попадаща в регулационните граници на Симитли.

През май 2023 г. сегашният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков издава Разрешение за строеж и дава началото на изпълнението на Етап 1 – пътен възел „Кресна", част от лот 3.2 на магистрала „Струма". Съоръжението е ключово за реализацията на всички алтернативи, разгледани в процедурата, завършила с Решение по ОВОС № 3-3/2017. С това се дава фактическа възможност за финализиране на процедурата по сравнение и оценка на всички потенциални алтернативи за трасе, в пълно съответствие с изискванията и препоръките на Европейската комисия и се валидира процедурата по ОВОС.