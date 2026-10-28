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Министър Пеев иска от унгарците плавателни коридори по Дунав за блокирани български кораби

Марияна Бойкова
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Георги Пеев във видеовръзка с унгарския си колега.

Плавателни коридори по река Дунав, за да могат блокираните български кораби да се изтеглят. За това настоя пред унгарския си колега Давид Витези българския министър на транспорта Георги Пеев.

Предоставянето на времеви прозорци за движение на корабите, които от седмици не могат да продължат по маршрута си, беше основната темата на телефонния разговор  на българския министър с колегата му Витези.

По-рано днес Пеев проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на плавателни съдове. По време на срещата те заявиха, че според тях в съответния участък реката е плавателна и че основната причина за блокирането на корабите са ограниченията, въведени от унгарската страна заради извършвани дейности по удълбочаване.

Министър Пеев посочи, че българското правителство следи ситуацията и има готовност да постави въпроса и на ниво европейски институции, ако не бъде намерено своевременно решение.

„За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си. Необходимо е да има ясна координация между институциите и да бъдат предприети действия, които да осигурят възможност за безопасно преминаване и изтегляне на блокираните кораби", заяви министърът.

Георги Пеев във видеовръзка с унгарския си колега.

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