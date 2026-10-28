Пореден срив на Revolut

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Потребителите на международната финансово-технологична компания Revolut ("Револют") съобщават, че не могат да влязат в личните си профили.

Проблемите възникват 8 дни след предишен срив, при който ползвателите на услугата не можеха да използват приложението или картите си. На страницата за състоянието на банката влизането в профила бе отбелязано като „частично недостъпно", пише The Next Web.

Всички останали услуги на страницата, включително плащания с карти, преводи и влизане за бизнес потребители, не показват проблеми в 17:30 ч. българско време. Към този момент Revolut все още не е публикувала информация за причината за проблема.

Потребители в подфорума r/Revolut съобщаваха за проблеми при влизане в приложението от Великобритания, Германия, Испания, Унгария, България и Португалия. Няколко души споделиха, че приложението продължава да отхвърля паролата им. Потребителят, който е започнал темата, намиращ се в Ирландия заяви, че бизнес акаунтът му все още работи. Други потребители от Ирландия, Италия и Португалия споделиха, че приложението работи при тях.

В Downdetector 57 % от сигналите за проблеми се отнасяха до влизането в системата, а 38 % - до самото приложение.

Смущенията на 20 октомври съвпаднаха с прекъсване на услугата на Google Cloud в лондонския регион.

Revolut позволява изпращането на пари, обмяна на криптовалути като Bitcoin, Litecoin, Ethereum и други и осигурява предплатена дебитна карта за теглене от банкомати в над 120 държави. От декември 2018 г. фирмата има лиценз от Европейската централна банка.

Към 2023 г. потребителите на Revolut в целия свят са над 35 000 000, а в България - 660 000.