Федералният резерв ще намали броя на заседанията си за определяне на водещите лихви

Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ през идните години ще намали броя на заседанията, на които се взема решение за водещите лихви, съобщи президентът на институцията Кевин Уорш.

„Смятаме, че осем заседания годишно са подходящият брой за комитета за отворения пазар, но през 2027 г. едно от заседанията ще бъде посветено изцяло на общата стратегия за паричната политика, като не се предвижда нито гласуване по лихвения процент по федералните фондове, нито изявление относно политиката. Останалите ще бъдат редовни заседания на комитета за определяне на политиката, а за 2028 г. очаквам, че ще имаме две заседания, посветени на обсъждане на стратегията, и шест – за определяне на политиката“, каза той на пресконференцията след обявяването на решението за паричната политика.

По думите му, на срещите по въпросите на паричната политика, които ще бъдат насочени конкретно към общата стратегия, не се очаква УФР да взема решения относно лихвените проценти или да публикува изявления.

„Все още не е ясно“ какво ще съобщава централната банка след тези срещи, допълни Уорш, уточнявайки, че решението за новия формат е сравнително ново и предстои да бъдат обявявани още подробности в бъдеще, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

УФР остави днес без промяна водещата си лихва в диапазона 3,75 – 4,00 процента.

Решението бе широко очаквано от пазарите, след като централната банка повиши ставката си с 25 базисни пункта през септември.

„Инфлацията остава висока", се посочва в изявлението на УФР, който подчертава ангажимента си да поддържа ценовата стабилност и отбелязва, че натрупването на повече информация ще му помогне да определи по-нататъшната посока на паричната политика, за да се гарантира връщането на инфлацията към целевото ниво от 2 процента.

Двама от 12-те членове на комитета по отворения пазар с право на глас са изразили несъгласие с решението – членът на управителния съвет Лиса Кук и президентът на Федералния резерв на Кливланд Бет Хамак, като и двете са поискали лихвите да бъдат повишени отново с четвърт процентен пункт. Позицията на Кук, която администрацията на президента Доналд Тръмп от около година се опитва да отстрани от поста й, може да е израз на протестен вот, посочват експерти.

Председателят на УФР Кевин Уорш заяви, че след решението на централната банка да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта, взето на заседанието през септември, се наблюдават признаци, че финансовите условия са затегнати.

„Започнахме да наблюдаваме някои промени във финансовите и кредитните условия; те се втвърдиха за някои предприятия и домакинства, точно както очаквахме. Участниците на пазара стават малко по-взискателни при разпределянето на капитала си“, каза той.

Уорш добави обаче, че не би определил финансовите условия като „строги“ в широк смисъл, а по-скоро като такива, които спомагат за създаването на път към ценова стабилност, допълва Си Ен Би Си.

По думите на Уорш, икономическият растеж на САЩ се е ускорил, като оценката за увеличението на брутния вътрешен продукт през първата половина на 2026 г. е преразгледана нагоре до 2,4 процента спрямо предишната оценка за темп от 1,8 на сто, а третото тримесечие изглежда е донесло още по-бърз растеж.