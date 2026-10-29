Скъпият ток заплашва да спре производството в редица предприятия

Все повече предприятия обмислят временно да преустановят производството си заради рязкото покачване на цените на електроенергията на борсата и отсъствието на ефективен механизъм за компенсации.

Представители на няколко браншови организации алармират за риск от масово спиране на производствени мощности. Те вече са изпратили писма до премиера и ресорни министри с настояване за спешни промени в схемата за подпомагане на небитовите потребители при високи цени на тока, съобщава "Сега".

През септември правителството на „Прогресивна България" одобри нова програма за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите потребители за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г.

В програмата се запазва прагът от 122 евро за мегаватчас, над който държавата ще покрива до 80% от разходите за електроенергия. Съществената промяна обаче е свързана със срока за изплащане на помощта – компенсациите ще бъдат определени едва след края на програмния период, тоест след 30 юни 2027 г.

При предишните схеми разходите над определения ценови праг се приспадаха директно от месечните сметки на бизнеса, а впоследствие подпомагането се извършваше на шестмесечни интервали.

Според новия механизъм размерът на компенсациите ще бъде определен от Министерския съвет след изтичането на десетмесечния период, като ще зависи от наличния финансов ресурс във Фонд „Сигурност на електроенергийната система".

Така предприятията ще трябва да понасят високите цени на електроенергията в продължение на месеци, без да имат яснота нито за точния размер на бъдещата помощ, нито за окончателните условия за получаването ѝ. Реално компенсациите за скъпия ток могат да достигнат до бизнеса едва през юли 2027 г.

Рязкото поскъпване на електроенергията на Българската електроенергийна борса през последните месеци засилва тревогите сред малките и средните предприятия. От август насам пазарните цени надхвърлят определения праг от 122 евро за мегаватчас, а бизнесът изразява недоволство от решението компенсациите за високите сметки да бъдат изплатени едва през юли 2027 г.

Данните на Фонд „Сигурност на електроенергийната система" показват трайно увеличение на цените в сегмента „Ден напред". През август средната стойност достига 143 евро за мегаватчас – близо 30% над средните нива през май, юни и юли. През септември цената вече е 166 евро, а прогнозите за октомври сочат покачване до 222 евро за мегаватчас. Във вторник и сряда борсовите стойности достигнаха 305–306 евро за мегаватчас.

Сред посочваните от енергийните експерти причини за поскъпването са по-високите цени на природния газ, плановите ремонти на мощности в АЕЦ „Козлодуй" и ограниченията в работата на ядрени централи в региона, свързани с ниското ниво на река Дунав.

Особено недоволство сред предприемачите предизвиква промяната в механизма за подпомагане. Съгласно новата програма конкретният размер на компенсациите ще бъде определен след края на десетмесечния период, а изплащането им се очаква през юли 2027 г.

Представители на малкия и средния бизнес поставят под въпрос и размера на бъдещата помощ. Макар програмата да предвижда компенсации до 80% от разликата над прага от 122 евро за мегаватчас, окончателният процент ще зависи от решението на Министерския съвет и наличните средства във фонда. Това оставя компаниите без сигурност каква част от допълнителните им разходи ще бъде възстановена.

Търговецът на електроенергия TOKI също призовава клиентите си да не включват очаквани компенсации в бюджетните си разчети. Компанията препоръчва на предприятията да търсят договорни условия, които осигуряват по-голяма предвидимост на разходите при резки пазарни колебания.

Междувременно в социалните мрежи се увеличават призивите за спешни мерки срещу ценовия натиск и за възстановяване на ежемесечното изплащане на компенсациите. Предприемачи предупреждават, че отлагането на помощта създава сериозни затруднения за текущата им дейност, тъй като сметките за ток, заплатите, осигуровките и останалите задължения трябва да се плащат всеки месец.

„Бизнесът няма възможност да чака до лятото на 2027 г. Фактурите, заплатите, осигуровките и останалите разходи се плащат всеки месец, а не след десет месеца", коментира предприемач от Варна.