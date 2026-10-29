Пламен Абровски: В Люксембург верига, която я има и в България, продава по-евтино мляко, отколкото у нас

В закона за еврото нямаше забрана за покачване на цените. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова тв. Според него едва през август 2025 г. са наложени забрана за увеличаване на цените и санкции. Тогава Народното събрание даде отсрочка от 3 месеца на търговските вериги да не вдигат цените. Абровски обясни, че цените в България са застопориха от ноември месец 2025 г.

"Това, което направихме ние, август месец тази година, беше да продължим тази забрана с още една година, за да няма неикономически вдигане на цените", каза министърът. Според него, когато ти имаш суровини, които се покачват най-вероятно имаш обосновано покачване на цените. Той смята обаче, че когато просто решиш, че спекулативно ще се вдигат цените, това нещо е забранено, защото живеем в пазарна икономика.

"Миналата седмица, когато обявихме съвместните проверки, министерството на земеделието, чрез Българска агенция по безопасност на храните, заедно с Комисията за защита на потребителите, включихме и националната агенция по приходите. Защото тя е единственият орган, който може да направих реална разбивка и да ти докаже в тази себестойност колко ти е горивото, колко е токът, колко ти е надценката, колко е икономическо необосновано надценката", заяви Абровски.

Според него процесът по намаляване на цените е много дълъг. Той заяви, че е бил в Люксембург и видял цените на млякото там във верига, която е представена и в България, и там цената е била по-евтина от нашата страна. Той показа снимка, която е направил на 1 литър мляко, което е 90 цента. По-късно показа кадър и на по-евтино мляко.

"Ние от "Прогресивна България" вярваме, че всеки един политик трябва да полага грижи за българският народ. От изказване на Асен Василев останах с впечатление, че защитава търговските вериги", заяви Абровски.