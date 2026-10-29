Очаква се ЕЦБ да запази лихвите непроменени на фона на висока инфлация и геополитическо напрежение

Прогнозира се Европейската централна банка (ЕЦБ) да остави основните си лихви непроменени след края на своето двудневно заседание по паричната политика във Франкфурт на Майн.

Това очакване се основава на мнозинството от интервюираните от Ройтерс икономисти. Анализатори, цитирани от Франс прес, имат същите очаквания.

Заседанието на ЕЦБ ще се състои на фона на сътресенията във Франция - втората икономика в еврозоната, и войната с Иран, която държи трайно цените на петрола на равнище от над 100 долара за барел, което означава, че рисковете от инфлация, която и без това е висока, остават големи.

Инфлацията в еврозоната конкретно е близо два пъти по-голяма от целевото равнище на ЕЦБ от 2%. Миналия месец тя е достигнала 3,8% на годишна основа, сочат данни на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, спрямо 3,2% през август.

В резултат повечето от интервюираните от Ройтерс икономисти прогнозират повишение на лихвите на последното за годината заседание на ЕЦБ - през декември, и поне още едно до средата на следващата година. Все пак, предвид практиката на базираната във Франкфурт институция, се очаква тя да не поема днес конкретни ангажименти в тази посока, а да потвърди своя основан на икономическите показатели подход.

За това заседание прогнозите обаче са, че нивото на трите основни лихви ще остане непроменено, по-специално заради повишението на предишното заседание по паричната политика през миналия месец. Тогава на изнесено заседание в Берлин ЕЦБ вдигна лихвите с по 0,25 процентни пункта за втори път тази година.

Друг фактор са някои благоприятни икономически данни, публикувани през последните седмици, въпреки високата инфлация, предизвикана от поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток, отбелязва АФП.

Във вторник ЕЦБ отчете в свое прессъобщение, че кредитирането в еврозоната става все по-трудно, а домакинствата и предприятията търсят по-малко заеми. Това засили допълнително очакванията, че финансовата институция ще запази лихвените проценти на сегашното им равнище.

И така, лихвата по депозитното улеснение (която банките получават, когато депозират средства при ЕЦБ за един ден (овърнайт) и която е основният референтен показател) вече е на равнище от 2,50%, тази по основните операции по рефинансиране (по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица) - 2,65%, а лихвата по пределното кредитно улеснение (плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) - 2,90%.

Предишното повишение тази година - през юни, също бе с 25 базисни пункта и на трите основни лихви, съответно до 2,25%, 2,40% и 2,65%. То бе първото от близо три години (от септември 2023 г.). Тенденцията се обърна след началото на войната в Близкия изток, започнала с американски и израелски удари по Иран на 28 февруари тази година.

За момента ЕЦБ не изглежда извънредно притеснена от евентуална по-нататъшна инфлация, която да бъде предизвикана от цените на енергията, но е готова да действа, например при ескалация на конфликта, обобщава Ройтерс.

Вниманието сега е насочено и към фискалните проблеми на Франция. Разликата между доходността на облигациите с падеж след 10 години, емитирани от втората икономика в еврозоната и първата - Германия, надхвърли 170 базисни пункта - най-много от есента на 2011 г., отбелязва АФП.

Според анализатори, цитирани от Си Ен Би Си, обаче по-устойчивите банки и създадените след дълговата криза в еврозоната отпреди петнайсетина години защитни механизми ограничават риска напрежението да обхване целия валутен съюз.

ЕЦБ впрочем предпочита да не се намесва, а да остави правителството в Париж да се справи само́, посочва Ройтерс. Франция трябва да реши дълговите си проблеми посредством фискална консолидация, заяви Кристин Лагард по-рано този месец.

Тази седмица преминава под знака на заседания по паричната политика на редица водещи централни банки.

Вчера Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ остави основната си лихва непроменена на равнище от 3,75%-4,00%, след като миналия месец я вдигна с 25 базисни пункта - първото повишение за тази година. Повечето анализатори очакват второ покачване от страна на УФР през декември.

Японската централна банка, от своя страна, се събира днес на двудневно заседание по паричната политика. Очаква се Банк ъв Джапан (Bank of Japan) да остави основната си лихва непроменена утре, след като на предишното си заседание - през септември, я повиши за втори път тази година - до 1,25%, или исторически максимум от 31 години. Всички икономисти, интервюирани от Си Ен Би Си, обаче очакват ново вдигане на лихвата през декември или януари, пише БТА.