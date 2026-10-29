Пеканов: Ще представим бюджета през следващата седмица

Ще представим бюджет 2027 г. най-вероятно през следващата седмица, ако сме завършили всички разговори с Европейската комисия.

Това каза пред медии вицепремиерът Атанас Пеканов.

Срокът е този, който спазваме по европейските процедури. Разговорите с ЕК продължават, обясни Пеканов.

По принцип срокът за внасяне на бюджета в парламента по закон е до края на октомври. Преди това обаче той трябва да бъде обсъден на тристранка и да мине през Министерския съвет.

Правителството стана обект на критики именно за това, че няма да спази този срок, както и че изчаква да представи бюджета, след като мине балотажът за избор на президент тази неделя.

Брюксел, от своя страна, има срок до края на ноември да даде своята оценка за българския бюджет.

Преди две седмици изпратихме в Брюксел бюджетния план. За първи път това се случва. Това е процедура в рамките на това, че България вече е член на Еврозоната. Финансовото министерство води разговори с Европейската комисия. В следващите дни ще имате вече детайлната бюджетна разработка за следващите две години, каза Пеканов.

Относно размера на дефицита той заяви, че вървим в посока да изпълним изискванията на Европейската комисия, които не касаят само дефицита, а колко нарастват разходите за следващата година. Знаете, че вече са предприеха някои оптимизации в дадени министерства. Правят се други оптимизации, които следващата година да влязат в сила, така че да се намалят разходите и да влезем в изискванията на Европейската комисия.

Те са да постигнем дефицит до 3%, но до 2029.

По новите правила важното е всяка година да показваш, че полагаш усилия да оптимизираш разходите. В същото време ние искаме да защитим социалната програма на правителството, която касае доходите, пенсиите, заплатите на учители и лекари. Това са нещата, по които работим да останат и в същото време да изпълним изискванията. В следващите дни ще има още подробности, обясни вицепремиерът.

И допълни, че е трудно дефицитът да се свие до под 3%, изхождайки от 5%, които са заварили.