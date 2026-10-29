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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23827844 www.24chasa.bg

Mercedes вече почти не печели от продажбите на леки коли

Георги Луканов

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Последният Mercedes G-Class. Снимка: Mercedes

Рентабилността на Mercedes спада драстично. Печалбите в бизнеса с леки автомобили са намалели почти наполовина и германският автомобилен гигант е принуден да намали прогнозите си. Само 2,5% от приходите остават като коригирана оперативна печалба, което е изключително скромно в автомобилната индустрия.

Коригираната оперативна печалба спадна с почти 51 процента, от 1,14 милиарда евро до едва 560 милиона евро. В същото време коригираният оперативен марж намалява от 4,8 до едва 2,5 процента. Това означава, че Mercedes генерира само около 2,50 евро коригирана оперативна печалба за всеки 100 евро приходи от продажби на леки автомобили.

Спадът се дължи на ожесточената конкуренция на китайския пазар и увеличените разходи за разработка и въвеждането на нови модели автомобили.

Mercedes бе принуден да намали годишната си бизнес прогноза. Очаква се сегментът на леките автомобили да постигне коригиран оперативен марж от едва 2 до 3 процента през 2026 г., докато предишната прогноза беше между 3 и 5 процента.

Продажбите на електрически автомобили са се увеличили с цели 61 процента през тримесечието. Този ръст обаче все още не е достатъчен, за да обърне негативните тенденции на рентабилност.

Въпреки това цялата група Mercedes-Benz остава печеливша. Оперативната печалба възлиза на 1,77 милиарда евро, за която са допринесли бизнесът с търговски превозни средства и финансовите услуги.

Последният Mercedes G-Class. Снимка: Mercedes

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