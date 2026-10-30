Китайски SUV ще се предлага с термокамера

Новият китайски SUV Omoda X, който се очаква да бъде пуснат в продажба в Европа, е оборудван със специална система за нощно виждане с термокамера. Това е технология, която се появява за първи път в модел на Chery Group.

За разлика от конвенционалните системи за нощно виждане, които разчитат на инфрачервено осветление, термокамерата открива топлината, излъчвана от обекти и живи организми, което ѝ позволява да идентифицира пешеходци или животни дори при особено трудни условия на осветление.

В случая с Omoda X , системата може да разпознава животни и пешеходци на разстояние до 90 метра, когато автомобилът се движи в тъмното.

Това означава, че водачът може да засече човек или животно много по-рано, отколкото би било възможно само с фарове, печелейки ценно време за реакция.

Функцията става още по-интересна, когато се комбинира със системи за подпомагане на водача. Термографията може да предостави допълнителна информация за това какво се намира пред автомобила, особено в случаите, когато например животно дебне до пътното платно.

Omoda все още не е изяснила дали термовизионната система ще бъде стандартно оборудване, но е вероятно тя да бъде част от по-скъпите версии.