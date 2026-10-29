Европейският комисар за бюджета Серафин: Кохезията и земеделието няма да бъдат пренебрегнати

Споразумение за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕК трябва да се постигне до края на годината

Кохезионната и селскостопанската политика не се пренебрегват в предложението на ЕК за следващата Многогодишна финансова рамка. Общата селскостопанска политика остава от решаващо значение за продоволствената сигурност на Европа, особено във времена, когато зависимостите се експлоатират безмилостно от враждебни сили.

Това заяви европейският комисар за бюджета Пьотър Серафин. Той е на посещение в България днес и утре и откри конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи". След това му предстои среща с премиера Радев и вицепремиерът Гълъб Донев. Сарафов обаче отказа да коментира разговорите на ЕК относно българския бюджет, тъй като не отговаря за това.

На конференцията Серафин допълни, че кохезионната политика е изключително важна за повишаване на конкурентоспособността, завършването на вътрешния пазар и дигиталната надпревара чрез разгръщане на потенциала на всички региони и социални групи. След промени от страна на регионите и държавите членки кохезионната политика в момента е един от най-важните инструменти в новия бюджет за подкрепа на инвестициите в здравеопазването.

Все пак обаче съществува голяма пропаст между това, което държавите членки изискват от Съюза, и това, което са готови да финансират.

Комисарят предупреди, че съкращаването на бюджета на ЕС не спестява непременно пари на национално ниво. Ако се прави по-малко на общо равнище, държавите ще трябва да инвестират повече сами, което ще доведе до фрагментиране на проектите, загуба на възможности за сътрудничество и по-високи общи разходи. Някои проекти може изобщо да не се реализират, тъй като отделните държави нямат капацитет да ги финансират сами. Едно евро, похарчено заедно на европейско ниво, носи по-голяма възвръщаемост от едно евро, похарчено по 27 различни начина.

Той припомни и, че Комисията предложи резерви за непредвидени събития, но много от тях вече са съкратени по време на преговорите. Ако тези инструменти бъдат премахнати, държавите членки не трябва да очакват реакция от Съюза при природни бедствия или кризи в селскостопанския сектор, остър беше Серафин.

Според него твърденията, че новият бюджет е огромен, не са верни. Предишният, договорен през 2020 г., възлизаше на около 1,13% от брутния национален доход на ЕС, заедно със 700 милиарда евро от NextGenerationEU. Следващият бюджет, изключвайки плащанията по NextGenerationEU, ще възлиза на около 1,02% от БНД на ЕС. Това е с 0,11% по-малко, въпреки че настоящите предизвикателства са по-големи. Държавите членки изискват повече от Съюза, но обсъждат по-малък дял от колективното си богатство за неговото финансиране, заключи той.

Начинът на финансиране на бюджета е тема на разгорещени дебати в много държави членки, включително и в България. За да се финансират общите проекти, кохезионната и селскостопанската политика, е необходима готовност за компромиси относно приходите. Към момента обаче няма нито една идея, която да се радва на единодушната подкрепа на всички 27 държави членки, посочи Серафин.

Преговорите са трудни, но споразумение трябва да бъде постигнато до края на тази година.